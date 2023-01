Lainsäädäntö kaipaa edelleen korjauksia taksien luottamuksen palauttamiseksi.

Markku Lehtonen kirjoitti (HS Mielipide 12.1.) taksin huijanneen häneltä kahdeksan euroa. Suomen taksiliitto, taksiyrittäjien järjestönä, on pahoillaan tapahtuneesta. Taksipalvelu on luottamusammatti, johon asiakkaan on aina voitava luottaa. Me Taksiliitossa pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön ja alan toimintatapoihin siten, että kuvatun kaltaisilta ongelmilta vältyttäisiin. Lainsäädäntö kaipaa edelleen korjauksia luottamuksen palauttamiseksi.

Tällä hetkellä valppautta vaaditaan myös taksiasiakkaalta. Kuluttajaliiton kanssa yhdessä laatimamme taksiasiakkaan ohjeet ovat verkkosivuillamme. Julkaisimme jäsenillemme hiljattain myös taksiliikenteen eettiset ohjeet.

Toivottavasti kirjoittaja ottaa meihin yhteyttä, jotta pääsemme selvittämään mistä tässä tapauksessa voisi olla kyse. Kuitissa on yrittäjän ja kuljettajan tiedot, mikä auttaa aina selvittelyä.

Taksiyrittäjät ja taksinkuljettajat ovat onneksi pääosiltaan edelleen osaavia asiakaspalvelun ammattilaisia. Takseissa on nykyisin kuitenkin eroja, joten kuluttajan valinnalla on merkitystä siihen, mitä saa.

Timo Koskinen

Suomen taksiliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.