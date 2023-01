Vapaaehtoinen metsien suojelu on erittäin ekotehokasta

Monimuotoisuuden turvaaminen suojelun ja luonnonhoidon yhteispelillä on metsätalouden elinehto.

Luontokuvaaja Mauri Leivo kyseenalaisti metsien vapaaehtoisen Metso-suojelun ja vaati tilalle pakkolunastuksia (HS Mielipide 11.1.). Leivo myös esitti ilmastonmuutoksen hillinnän keskeiseksi keinoksi hakkuurajoituksia.

Ilmastotyössä ylivoimaisesti olennaisinta on fossiilipäästöjen vähentäminen. Metsänhoidon lisääminen on kymmeniä kertoja hakkuurajoituksia halvempaa.

Monimuotoisuuden turvaaminen suojelun ja luonnonhoidon yhteispelillä on metsätalouden elinehto. Fiksuinta on panostaa maanomistajien vapaaehtoisuuteen sekä toimien eko- ja kustannustehokkaaseen kohdentamiseen. Sosialismin saavutuksiin voi tutustua muun muassa Venäjällä.

Olen toiminut vapaaehtoisen monimuotoisuustyön parissa Metso-ohjelman kokeiluhankkeissa vuodesta 2003 alkaen. Maanomistajat ovat tuoneet suojelumarkkinoille joka vuosi budjettia enemmän kohteita. Parhaat kohteet valitaan.

Vapaaehtoisuus takaa suojelun laajan hyväksyttävyyden. Metson erinomaiset keinot on nyt laajennettu Helmi-ohjelmassa muihinkin elinympäristöihin.

Päinvastoin kuin Leivo totesi, vapaaehtoinen suojelu on erittäin ekotehokasta. Metso-kohteiden laatu lähentelee kansallispuistoja, kun tarkastellaan kohteiden luontoarvoja ja kytkeytyvyyttä (Metso-väliarvio, Kotiaho et al 2018).

MTK on lobannut voimakkaasti vapaaehtoisen suojelun rahoituksen puolesta. Ennen joulua onnistui: Metsäkeskuksen Metso-varat lähes kaksinkertaistetaan. Valitettavasti ympäristöministeriö leikkaa samalla ely-keskuksilta liki kymmenen miljoonaa euroa.

Velalla ja veronkorotuksilla eläminen on kuitenkin nähty. Myös monimuotoisuuden turvaamisen rahoituspohjaa on laajennettava. MTK on lanseerannut luontoarvot.fi -palvelun, jossa kuka tahansa voi maksaa maanomistajien markkinoille tuomien kohteiden turvaamisesta. Kannustan Leivoakin mukaan.

Suomessa on muuten yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Se on enemmän kuin yksikään puolue sai viime eduskuntavaaleissa ääniä. Maanomistajien omaisuudensuojaa ja päätösvaltaa ei kannata heikentää.

Markus Nissinen

ympäristöasiantuntija, Pori

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.