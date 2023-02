Kulttuuriperinnön jatkuvuus edellyttää taide- ja kulttuurialan asiantuntijuutta.

Suomalainen kulttuuriperintö on tärkeä osa kansamme syntyä ja säilymistä. Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa arkisia tietoja, tapoja, taitoja ja tapahtumia – mutta myös esittäviä taiteita sekä arvojen ja merkitysten eteenpäin välittämistä.

Vuosi 2023 on Elävä perintö -teemavuosi, jolla juhlistetaan aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen sitovaa Unescon yleissopimusta. Sopimuksen laatimisesta tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta ja Suomen sitoutumisesta siihen kymmenen vuotta. Sopimuksen taustalla on huoli aineettoman kulttuuriperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. Tiedeyliopistoilla on Unescon mukaan keskeinen asema aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa tulkitsijoina, tutkitun tiedon tuottajina ja sen varmistamisessa, että aineettoman kulttuuriperinnön dokumentointiin ja tallennukseen on asiantuntijoita.

Kuluneen vuosikymmenen aikana on Unescon sopimuksen ratifioinnin lisäksi laadittu kansallinen toimeenpanosuunnitelma (2015), ja nyt opetus- ja kulttuuriministeriössä on tekeillä ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi 2022–2030. Kaikki nämä korostavat kulttuuriperinnön vaalimista yhteiskunnan voimavarana sekä peräänkuuluttavat riittävien resurssien takaamista asian kannalta keskeisille tieteenaloille.

” Kulttuuriperintö on silta ihmisten välillä.

Suunta tiedeyliopistoissa on kuitenkin ollut päinvastainen: taiteiden- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmia ja tieteenaloja on ajettu alas.

Helsingin yliopisto on Suomen ainoa estetiikan, teatteritieteen sekä elokuva- ja tv-tutkimuksen korkeakouluopetusta tarjoava sekä tieteellistä tutkimusta mahdollistava toimija. Esimerkiksi musiikkitieteen alalla ainoastaan Helsingin yliopisto on profiloitunut suomalaisen musiikin tutkimukseen.

Laaja-alaisen koulutuksen ja sivistyksen takaamiseen pyrkivä opetus- ja kulttuuriministeriön asetus määrittää eri alojen koulutusvastuut maamme yliopistoissa, mutta taiteiden tutkimuksen oppiaineet kirjallisuudentutkimusta lukuun ottamatta puuttuvat listalta. Myös muiden, Unescon sopimuksen toteutumisen kannalta keskeisten tieteenalojen koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvuus tulee varmistaa.

Taiteiden tutkimuksesta valmistuneet työllistyvät muun muassa kulttuuritalojen, museoiden ja kaupunkien kulttuuritoimien hallinto-, suunnittelu-, opetus- ja johtotehtäviin. Tarvitsemme heitä ylläpitämään kulttuuriperintöä ja taiteiden tukirakenteita sekä edistämään luovien alojen kasvua.

Kulttuuriperintö on silta ihmisten välillä ja perusta, jolle kestävää tulevaisuutta rakennetaan. On avattava silmät sille, mihin rahoituksen leikkaukset ja nykyinen kehitys ovat johtamassa. Vielä ei ole myöhäistä kääntää suuntaa.

Sivistysvaltio tarvitsee aidosti moniäänisiä ja monialaisia tiedeyliopistoja sekä turvatun taiteen kentän. Monialainen sivistys on viime kädessä paitsi oman kansakuntamme myös eurooppalaisen demokratian sekä tasa-arvon elinehto.

Hanna Korsberg

teatteritieteen professori

Helsingin yliopisto

Nea Leo

toiminnanjohtaja

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.