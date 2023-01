Kehitysvammaisten osalta ei voida mennä tasa-arvon tai universaalisuusperiaatteen taakse.

Sixten Korkman kirjoitti kolumnissaan (HS 11.1.) Pohjoismaiden pyrkimyksestä tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita universaalisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti kaikilla on sama oikeus peruspalveluihin.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten osalta pyrkimys tasa-arvoisiin palveluihin on johtanut heidän elämänsä kurjistumiseen ja siihen, että he eivät kykene käyttämään palveluita lainkaan. Esimerkiksi osa näistä lapsista ei kykene käymään terveyskeskuksissa tai käymään koulua. Asumisjärjestelyt ovat täysin kuormittuneiden vanhempien kontolla. Elinympäristöt ovat heille soveltumattomia.

Laki vaatii asumispalveluilta fasiliteettejä ja kalliita investointeja, joita nämä lapset ja nuoret eivät todellisuudessa tarvitse. Tässä voittajia ovat monikansalliset hoivayritykset. Laitosasumisen purkamisen yhteydessä monen lapsen ja nuoren elämänlaatu heikkeni ja lisäksi menetettiin korvaamatonta kehitysvammalääketieteen ja -kuntoutuksen osaamista ja palveluita.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on osoittautunut näiden nuorten kohdalla erittäin pulmalliseksi. Jatko-opintoja tarjoavat erityisammattioppilaitokset vaativat näiltä nuorilta taitoja, joita kaikilla kehitysvammaisilla ei vammansa vuoksi ole. Tarvitaan heille soveltuvia oppimisympäristöjä ja heille räätälöity opetussuunnitelma, jotta jokainen lapsi ja nuori voisi kasvaa parhaaseen potentiaaliinsa.

On näiden nuorten oikeuksien vastaista, että uudessa oppivelvollisuuslaissa opetuksen kehittämisen sijaan tarjotaan mahdollisuus oppivelvollisuuden keskeyttämiseen. Lähtökohtaisesti oppivelvollisuuden laajentamisen tulisi koskea aidosti kaikkia.

” Jokaiselle ihmiselle tulee olla paikka maailmassa.

Meillä on kaiken tämän seurauksena syntymässä tilanne, että on joukko nuoria, jotka eivät kykene käyttämään tai heitä ei oteta minkään palveluiden, ei opetuksen, työ- ja päivätoiminnan eikä myöskään asumisen palveluihin. Surullisinta tässä on, että näiden palveluiden tarjoajilla on oikeus valita käyttäjänsä. Kenelläkään ei ole velvollisuutta kantaa vastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Lisäksi meille on tulossa uusi vammaispalvelulaki, joka syrjii näitä kyseisiä lapsia ja nuoria.

Lähtökohtaisesti jokaiselle ihmiselle tulee olla paikka maailmassa. Kehitysvammaisten osalta ei voida mennä tasa-arvon tai universaalisuusperiaatteen taakse. Heidän palvelunsa tulee räätälöidä ja niiden tulee tähdätä yhdenvertaisuuteen. On erityisen tärkeää, että vaikeimmin vammaisten palveluista ja niihin pääsystä huolehditaan. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelut tulee järjestää yksilön aidosta tarpeesta käsin, ei kuvitteellisten ihanteiden mukaan.

Leni Niinimäki

Arja Holm

Paikka maailmassa ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.