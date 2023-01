Kevään Nato-ratkaisu ei ollut ”eräänlainen poliittinen voitto” vaan ihan putipuhdas voitto.

Pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen käsitteli kolumnissaan (HS 12.1.) havaitsemiaan linjaeroja ”uudenlaisessa Nato-keskustelussa”. Sinänsä mielenkiintoisessa pohdinnassa yksi lause ei taida olla ihan loppuun asti ajateltu. Kauhanen kirjoitti: ”Nato-jäsenyyttä pitkään ajaneille Suomen nopea Nato-päätös on toki eräänlainen poliittinen voitto, mutta heidän on vaikea väittää olleensa aina oikeassa, kun Naton ovi on yhä kiinni.”

On outoa ikään kuin syyllistää meitä Nato-jäsenyyttä pitkään ajaneita siitä, että Turkki päätti öykkäröidä ja Unkari muuten vain viivyttelee jäsenyytemme ratifiointia. Nämä ovat asioita, jotka eivät kuulu suomalaisten Nato-jäsenyyden kannattajien eikä vastustajienkaan vaikutuspiiriin.

Oma kansallinen etumme ja maamme poliittisten päättäjien kannustaminen jäsenyyshakemuksen taakse oli meidän kannattajien mielessä. Siksi kevään Nato-ratkaisu ei ollut ”eräänlainen poliittinen voitto” vaan ihan putipuhdas voitto. Se ei happane, vaikka Nato-ovi meistä riippumattomista syistä ei ole vielä auennut.

Stefan Wallin

valtiotieteiden maisteri, entinen puolustusministeri (r), Helsinki

