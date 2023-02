Fosforin käytön rajoittaminen vesistöjen suojelemiseksi on tärkeää.

Epävarmassa huoltovarmuustilanteessa kiertotalous on noussut esiin ratkaisuna ravinteiden saatavuuden takaamiseksi. Hyödyntämällä kierrossa olevat ravinteet mahdollisimman tehokkaasti lannoitevalmisteiden raaka-aineena voidaan turvata osa ravinteiden tarpeesta ja pienentää riippuvuutta ulkomailta tuotavista ravinteista.

Ravinteiden käyttöön lannoitevalmisteissa liittyvä lainsäädäntö on murroksessa. Uusi lannoitelaki tuli voimaan heinäkuussa 2022. Lain perusteella annetaan asetuksia, joilla säädetään muun muassa viimeistelyssä olevassa fosforiasetuksessa lannoitevalmisteissa käytettävän fosforin määrää.

Fosforin käytön rajoittaminen vesistöjen suojelemiseksi on tärkeää. Lannoitevalmisteissa olevasta fosforista vain osa on kasveille saatavilla olevaa, niin sanottua liukoista fosforia, ja fosforin rajoittaminen perustuu kussakin lannoiteravinteen raaka-aineessa saatavilla olevan fosforin määrään.

Lausuntokierroksella olleessa fosforiasetuksen luonnoksessa esitettiin puhdistamolieteperäisille lannoitevalmisteille ristiriitaisia ja liian suuria kasveille käyttökelpoisena fosforina huomioitavia osuuksia. Tämä johtaa erityisesti viherrakentamisessa siihen, että orgaanisen aineksen ja ravinteiden kiertotalouden toteutuminen vaarantuu, koska lieteperäisiä lannoitevalmisteita ei käytännössä voitaisi jatkossa hyödyntää maanparannusaineina. Ratkaisu aiheuttaisi kustannusten nousua niin viherrakentamisessa kuin vesimaksuissakin. Sitovaan lainsäädäntöön asetettujen raja-arvojen on tärkeää pohjautua tieteellisesti vahvoihin yksiselitteisiin tutkimuksiin.

Valtioneuvoston kiertotalousohjelman visiona on, että hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Kiertotaloudella tunnistetaan olevan siis yhteys huoltovarmuuden lisäksi myös taloudelliseen kannattavuuteen. Lainsäädäntöä muokattaessa kiertotalouden merkitys on tärkeä tunnistaa, ja mikäli jo olemassa olevat ja toimivat kiertotaloustoimet estetään, on perusteiden oltava vedenpitäviä. Nyt näin ei ole.

Taavi Forssell

toiminnanjohtaja

Sauli Rouhinen

puheenjohtaja

Viherympäristöliitto ry

