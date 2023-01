Koulutettu opettaja osaa miettiä sopivat menetelmät omalle ryhmälleen, kun hänen vain annetaan tehdä niin.

Oppimistulosten heikentyminen on ollut Suomessa nopeaa.

Viime päivinä on hämmästelty oppimistulosten heikentymistä. Pisa-vertailussa Suomi on pudonnut kauas kärkisijoilta, eikä uutisten mukaan kukaan oikein tiedä miksi. Tämä siitä huolimatta, että opettajat ja rehtorit ovat jo vuosia yrittäneet pitää ääntä koulun ongelmista. Veikkaanpa, että heitä ei kuunnella nytkään, vaan asetetaan virkamiehistä ja tutkijoista koostuva työryhmä, jolla ei välttämättä ole mitään tietoa koulun arjesta.

Meillä on erittäin koulutetut ja pätevät opettajat. Siitä huolimatta heidän ei anneta tehdä työtään kunnolla. Kun opetussuunnitelmaa viimeksi uudistettiin, nuoret konsultit kävivät kertomassa meille opettajille, että olemme tehneet kaiken väärin ja yrittäneet kaataa oppia lasten päihin. Oppilaiden pitäisi itse ohjautua oppimaan. Tämä kuulostaa hienolta ja modernilta, mutta menetelmä toimii vain harvojen oppilaiden kohdalla.

Miten tällaista edes voisi edellyttää lapsilta, joilla ei vielä ole riittävästi kypsyyttä? Koulutettu opettaja kyllä osaa rytmittää opetuksensa ja miettiä sopivat menetelmät omalle ryhmälleen, kun hänen vain annetaan tehdä niin.

Monissa kouluissa on myös luovuttu perinteisistä luokkajaoista ja -tiloista ja siirrytty avoimiin oppimisympäristöihin ja vaihtelevaan ryhmäjakoon. Ihmettelen, mitkä tutkimustulokset osoittavat, että oppiminen on tehokkaampaa isossa ja meluisassa ympäristössä kuin omassa luokassa tutun ryhmän kanssa. On toki lapsia, jotka porskuttavat missä tahansa ympäristössä, mutta läheskään kaikilta se ei onnistu. Monet aikuisetkaan eivät halua tehdä töitä isoissa avokonttoreissa. Osa lapsista tarvitsee enemmän tukea ja pienemmän ryhmän. Jos heidät integroidaan isoon luokkaan, kaikki kärsivät.

Opettajalta menee aivan liikaa aikaa kaiken maailman lomakkeiden täyttöön, palavereihin ja myös vaativien vanhempien kanssa viestimiseen. Kaikki se aika on pois hänen opetustyöstään.

Kuka tahansa koulun arjessa kiinni oleva voisi kertoa näistä ja muistakin koulun kipupisteistä. Pitäisikö mediankin etsiä vastauksia kouluista?

Soile Niittymäki

luokanopettaja, eläkkeellä, Myrskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.