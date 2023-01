Suurissa ja levottomissa opetusryhmissä oppiminen kärsii.

Koulutuksen määrärahoista on leikattu, mikä on johtanut suurempiin opetusryhmiin.

Hiljattain uutisoitiin peruskoulun oppimistulosten merkittävästä heikkenemisestä. Arvio laskun syistä on varmaankin hyvin moniselitteinen ja laajemman tutkimuksen arvoinen. Esimerkiksi älypuhelimien käyttö sekä sosiaalisen median seuraaminen ottavat osansa koululaisten ajasta, ja tämä aika on pois jostain muusta.

Peruskoulun hienona tavoitteena on antaa opillinen sivistys koko ikäluokalle. Olen toiminut opetusalalla yli 30 vuotta, ensin aineenopettajana ja viimeiset vajaat 20 vuotta erityisopettajana. Miten on luisuttu tilanteeseen, että oppimistulokset ovat heikentyneet?

Yhtenä osatekijänä nostan esille, että ainakin osassa oppiaineissa edetään luokan heikoimpien ehdoilla. Miten tähän on tultu? Koulutuksen määrärahoista on leikattu, mikä on osin johtanut suurempiin opetusryhmiin. Suurissa ja levottomissa opetusryhmissä opettajan aika kuluu suurelta osin muuhun kuin opettamiseen, muun muassa työrauhan ylläpitämiseen. Oppilaiden ohjaaminen ja neuvominen ei onnistu riittävästi, ja oppiminen kärsii.

Motivoitunutkin opettaja joutuu työssä jaksamisen kanssa painiessaan miettimään, mitä asioita ehtii käydä läpi, mistä karsii ja miltä osin keventää oppimistavoitteita.

” Sujuva lukutaito on kaiken oppimisen kivijalka.

On tärkeää, että oppimista tuetaan. Peruskoulun yläluokilla oli käytössä 1980-luvun puoliväliin saakka tasokurssit matematiikassa ja kielissä (englanti ja ruotsi). Nykyisin kouluissa on käytössä kolmiportainen tuki, jonka avulla koetetaan laatia oppimisen vaikeuksissa olevalle oppilaalle yksilöllinen oppimissuunnitelma. Tämä ei aina onnistu. Monet yleisopetuksen ryhmissä opiskelevat tehostetun ja erityisen tuen oppilaat eivät aina ehdi saada riittävää huomiota ja tukea oppituntien aikana.

Sujuva lukutaito on kaiken oppimisen kivijalka. Viro porskutti tuoreessa Pisa-tutkimuksessa Euroopan kärjessä. Siellä on taustalla osaltaan vaikuttanut vahva kirjallisuuden lukemisen kulttuuri, johon Viron kouluissa edelleen panostetaan.

Sujuvan kouluarjen ja oppimisen edellytyksinä tulee kouluissa olla sopivan kokoiset opetusryhmät, jotka mahdollistavat oppimisen, onnistumisen ja osaamisen kokemukset.

Vesa Koskiaho

laaja-alainen erityisopettaja, Hamina

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.