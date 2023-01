Venäjä on Ukrainassa demonisoinut ja karnevalisoinut

On erikoista, jos kuvitellaan, että sadistiset mielteet jotenkin parantaisivat sotaonnea.

Julkisessa poliittisessa keskustelussa on esitetty väite, jonka mukaan tappamisen karnevalisointi ja demonisointi on välttämätöntä. Näkemys on pääosin vastakkainen länsimaiselle sotilaskoulutukselle.

Sodan yksi ongelma on turtuminen ja raaistuminen. Näiden seurauksena syntyy sotarikoksia. Tappamisen karnevalisoimisen pohjalta syntyvä sotatoimi on vastoin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa sodan oikeussäädöstöä. Lisäksi se ei ole ”tehokasta” vaan suunnittelematonta ja huonosti johdettua sinkoilua.

Esimerkiksi Ukrainan kriisissä on huomattu, miten tärkeä niin sanottu taistelumoraali on ”tehokkaan” taistelutoiminnan näkökulmasta. Mikäli sotilas mieltää itsensä rosvojoukon jäseneksi, hänen tehokkuutensa toimialallaan heikkenee.

Venäjä on Ukrainassa demonisoinut ja karnevalisoinut ja sen armeijan menestys on ollut huono.

Huumori on hyvä kriisinsietokyvyn väline. Räjähteet, joissa on terveisiä, liittyvät tähän selviytymisstrategiaan. On kuitenkin erikoista, jos kuvitellaan, että sadistiset mielteet jotenkin parantaisivat sotaonnea tai että ne olisivat millään muotoa oikeutettuja.

Petri Järveläinen

dosentti, Lapinlahti

