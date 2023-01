Sosiaalinen elämä ei tapahdu tyhjiössä.

Helsingin Sanomat julkaisi (13.1.) tärkeän kirjoituksen, jossa pohdittiin, miten pariskunnan kuolemaa ei huomattu taloyhtiössä.

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa nosti haastattelussa tärkeitä huomioita sosiaalisen ympäristön muuttumisesta välinpitämättömyyden suuntaan. Kuva sosiaalisesta tilasta on karmiva, jos huomaamme naapurimme vasta siinä vaiheessa, kun kalmanhaju täyttää talon.

Sosiaalinen elämä ei tapahdu tyhjiössä. Sille on oltava tilaa.

Asun itse taloyhtiössä, jonka rakennuksen pihalla tai sisäpuolella ei ole neliömetriäkään tilaa ihmisten kohtaamiseen. Pihalla on parkkipaikkoja autoille, pieni alue polkupyörille, ja rakennuksen sisätiloissa kaikki yhteinen tila on kulkureittiä asuntoihin tai varastotiloihin.

Muistelen arkkitehti Alvar Aallon sanoneen, että lähiöiden arkkitehtuuri on suunniteltava korkeatasoisesti sosiaalisten ongelmien välttämiseksi. Nykyinen arkkitehtuuri näyttää nostavan Aallon perinnölle monissa kohteissa vain keskisormea.

Onneksi talossamme asuu hyväntuulisia ja toisiaan tervehtiviä asukkaita. Tämä ei kuitenkaan riitä. Rakennusalan toimijoiden on katsottava peiliin ja kysyttävä, palvelevatko he ainoastaan sijoittajan etua, jossa viimeinenkin neliömetri on suunniteltu tuottamaan pikavoittoa. Jos rakennusala ei kykene katsomaan nenäänsä pidemmälle, sosiaalisen elämän tilaa on puolustettava lainsäädännön avulla.

Susa Tyrniluoto

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.