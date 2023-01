Olen karsinut sähkönkulutusta lopettamalla muun muassa uunin käytön ruoanvalmistuksessa.

Missä on poliitikkojen ja muiden tahojen kyky hoitaa jo kriisiksi paisunutta sähkön hinnoittelua? Nyt mietitään tukia, joilla kompensoidaan hintoja jälkeen päin – tukia, jotka kilahtavat lopulta sähköyhtiöiden kassaan veronmaksajien taskuista. Ajoitus on pielessä. Laskut on maksettava ajallaan, hankittava roimasti kallistunut ruoka ja hoidettava muut kohonneet asumiskulut. Sähkön siirtohintoihinkin on vuoden alusta tullut korotuksia. Tuet lisäksi auttavat myös niitä, joilla sähkölasku ei ehkä ole suurin huolenaihe.

Maksan sähköstä moninkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Olen karsinut jo ennestään pientä sähkönkulutusta lopettamalla muun muassa uunin käytön ruoanvalmistuksessa ja säästämällä kaikesta muusta mahdollisesta. Minulla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Tämä sopimusmuoto tuntuu nyt kadonneen markkinoilta täysin.

Sähköyhtiöt käytännössä pakottavat kuluttajat sitoutumaan kahdeksi vuodeksi tiettyyn hintaan tai valitsemaan pörssisähkön. Kuinka kerrostalojen taloyhtiöiden järjestyssäännöt ja erityisesti naapurit suhtautuvat siihen, että pyykkikone ja astianpesukone jylläävät öisin yösähkön suosimisen vuoksi? Ruoanvalmistus myöhään illalla tai yöllä ei myöskään ole työssä käyvälle järkevä ratkaisu. Toki monia kotitöitä voi siirtää aikaan, jolloin sähkö on halpaa, mutta ei läheskään kaikkea.

Sähköyhtiöt ovat käytännössä siirtäneet riskin kuluttajalle rajoittamalla tuotepaketit pörssisähköön ja pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevia kohtuuhintaisia sopimuksia ei yksinkertaisesti voi tehdä.

Kuinka sähkön hinta saadaan johonkin järkevään kehykseen? Kuluttajalla on oltava mahdollisuus käyttää normaalia kilpailua hyväkseen ja saada käyttöönsä myös kohtuuhintaisia, toistaiseksi voimassa olevia tuotteita.

Tuija Lustig

Espoo

