Ison Omenan palvelutorilla on turvallista asioida

Olemme vieneet julkiset palvelut kauppakeskukseen, koska ne ovat siellä helposti saatavilla.

Espoon Matinkylässä sijaitsevassa Isossa Omenassa on myös viranomais- ja kuntapalveluita. Kuva on vuodelta 2019.

Jenni Simola kirjoitti (HS Mielipide 14.1.), että kauppakeskuksissa on myös julkisia palveluja, ja hän kritisoi yksityisten turvallisuusyritysten hyödyntämistä julkisissa tiloissa.

Espoossa esimerkiksi kaupungin ylläpitämällä Ison Omenan palvelutorilla toimii muiden muassa kirjasto, Kela ja useita terveys- ja asiointipalveluja. Olemme vieneet julkiset palvelut kauppakeskukseen, koska ne ovat siellä helposti saatavilla, muun arkiasioinnin kyljessä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Meille on tärkeää, että asiakkaamme kokevat olevansa tervetulleita ja että asiointi palveluissamme on turvallista. Turvallisuus on asiakaspalvelun ohella palvelutoriajattelun kulmakiviä.

Palvelutori on hyvä esimerkki Espoon kaupungin kohteesta, jossa sopimuskumppanimme Avarn Security oy takaa turvallisuutta asiakaspalvelu edellä: järjestyksenvalvojat eivät ole vain häiriötilanteiden selvittäjiä, vaan suurin osa heidän työajastaan kuluu valvonta- ja opastustehtäviin. Yksityinen yritys ei toimi tiloissamme omavaltaisesti, vaan meidän ohjauksessamme ja valvonnassamme, ja rekrytoinnissa painotamme henkilöstön asiakaspalvelutaitoja.

Julkisten tilojen turvallisuutta valvoo usein yksityinen yritys, perustuen lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista. Esimerkiksi poliisin resurssien käyttö tällaisiin tehtäviin ei olisi tarkoituksenmukaista. Alueellinen poliisilaitos hyväksyy ja asettaa järjestyksenvalvojat kuhunkin kohteeseen. Poliisihallitus myöntää ja peruuttaa yksityisen turvallisuusalan viranomaisluvat ja vastaa alan valtakunnallisesta viranomaisvalvonnasta ja -ohjauksesta.

Espoon kaupungin kohteissa, kuten Ison Omenan palvelutorilla, ei ole ollut ongelmia turvallisuushenkilöstön liiallisesta voimankäytöstä. Myös palvelutorilla tapahtuu häiriötilanteita, joissa asiakkaita joudutaan ohjaamaan ulos, mutta puhe on aina ensisijainen ohjauskeino. Puhuttamista käytetään säännöllisesti myös asiakkaiden käytöksen ohjaamisessa, eli ennakkovaroittamisessa. Usein järjestyksenvalvojalta saatu palaute rauhoittaa asiakasta.

Ison Omenan palvelutorilla ja muissa palveluissamme on turvallista asioida. Turvallisuusalalla yleisesti on kuitenkin tunnistettu ongelmia, ja Espoon kaupungin edustajina käymme aiheesta vuoropuhelua muiden kuntien ja julkisten toimijoiden kanssa. On hyvä, että Ison Omenan kauppakeskuksen puolella tapahtunut, asiakkaan kuolemaan johtanut tilanne tutkitaan perusteellisesti.

Petri Häkkinen

turvallisuuspäällikkö

Taneli Kalliokoski

palvelutuotantopäällikkö

Hanna Kautto

asiointipalvelupäällikkö

Espoon kaupunki

