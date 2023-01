Työ- ja kouluelämän lisäksi myös vapaa-ajanvietto on muuttunut tavoitteelliseksi ja hektiseksi.

Luin mielenkiinnolla lääkäri Miila Halonsaaren kirjoituksen koululaisten lisääntyneestä väsymyksestä (HS Mielipide 14.1.). Päätelmät perustuivat koululaisten ja opiskelijoiden pitkäaikaiseen seurantaan Kouluterveyskyselyn avulla. Kysely on hyvin tuttu myös minulle.

Pitkällä aikavälillä päivittäinen energisyys ja hyvinvointi syntyvät tasapainosta kuormituksen ja palautumisen välillä. Kiistatta voinemme olla yhtä mieltä siitä, että nykyajan työ-, koulu- ja opiskeluelämä kuormittavat ihmistä kognitiivisesti enemmän. Mutta myös ihmisten vapaa-ajanvietto on muuttunut tavoitteelliseksi ja hektiseksi. Teknologia kehittyy. Evoluution silmissä me emme ole kehittyneet samaan tahtiin. On syntynyt epäsuhta kuormituksen ja palautumisen välillä. Tilanteen jatkuessa pitkään ihminen alkaa väsyä ja uupua.

Palautumisesta valtaosa syntyy nukkuessamme. Tällä hetkellä nukumme vähemmän ja huonommin kuin koskaan ennen. Myös koululaiset ja opiskelijat ovat jatkuvasti väsyneitä, ja mikä huolestuttavinta, työelämäämme siirtyy jo valmiiksi uupuneita nuoria kansakunnan toivoja. Elämme murroksen mutta toivon mukaan myös uuden oppimisen aikaa. Aina kun on haaste, on olemassa myös ratkaisu.

Olen yhdessä Opetushallituksen kanssa lanseerannut unikoulutus-projektin. Sen tavoitteena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden tietoisuutta hyvästä nukkumisesta. Mutta ennen kaikkea se tarjoaa käytännön työkaluja kohti parempaa jaksamista ja elämää.

Hyvää nukkumista ja palautumista koskeva haaste on yhteiskunnallinen, mutta jokainen meistä pystyy vaikuttamaan siihen jakamalla viestiä eteenpäin. Omassa perheessä, ystävien kesken, kouluissa työ- ja opiskelupaikoilla. Hyvän unen tulisi olla meidän suomalaisten yhteinen arvo. Uni mahdollistaa elämässä upeita asioita.

Henri Tuomilehto

dosentti, erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys

