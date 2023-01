Sanna Marin (sd), Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas) ovat ilmoittaneet selvästi, että heidän puolueensa eivät lähde perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Politiikan tutkijat ja muutkin valtioviisaat ovat alkaneet arvailla julkisuudessa kevään eduskuntavaalien jälkeisiä hallitusratkaisuja. Innostus lähti siitä, kun kolme nykyisen hallituspuolueen puheenjohtajaa käänsi selkänsä perussuomalaisille. Sanna Marin (sd), Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas) ilmoittivat selvästi yhteen ääneen, että heidän puolueensa eivät lähde Riikka Purran johtaman perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson esitti saman vähän lievemmin: yhteistyö perussuomalaisten kanssa on epätodennäköistä. Perussuomalaiset on vaatinut niin sanotun pakkoruotsin lopettamista kouluissa. Eiköhän tämä jo yksinkin riitä siihen, että Rkp ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen. Hallituksessa olevan keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on vaiti.

Kolmikon suorasanainen ilmoitus yhteistyön mahdottomuudesta perussuomalaisten kanssa on herättänyt valtioviisaissa vastakkaisia reaktioita. Yhden mielestä ulostulo on oikea ratkaisu: äänestäjät saavat tietoa etukäteen tulevista hallituskuvioista. Toisen mielestä kolmikon ilmoitus on huono: se rajoittaa uuden hallituksen muodostamista. Kolmas ei ota suoraan kantaa vaan pyörittelee: toisaalta–toisaalta.

” Vastakkainasettelun vuoksi äänestysprosentti todennäköisesti nousee.

Minusta puheenjohtajat Marin, Ohisalo ja Andersson toimivat oikein paljastamalla, että perussuomalaisten kanssa hallitukseen ei mennä. Hyvä, että sanoivat nyt suoraan eivätkä vasta hallitusneuvotteluissa. Kolmikon ilmoituksen kääntöpuoli on, että muiden puolueiden kanssa voidaan hallitusohjelmasta neuvotella – ja myös mennä hallitukseen, jos kutsu tulee ja ohjelmasta sovitaan.

Siinä on samalla selvä viesti kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle. Hän saa eduskunnalta ensimmäiseksi tehtävän tunnustella uuden hallituksen kokoamista edellyttäen, että kokoomus on vaalien jälkeen suurin eduskuntapuolue.

Muutama valtioviisas on sitä mieltä, että kolmikon ilmoitus rikkoo demokratian perinteisiä pelisääntöjä ja laskee äänestysintoa. Olen eri mieltä. Vaalien ennakkoasetelmat, askelmerkit, ovat nyt äänestäjien tiedossa. Näin pitääkin olla. Äänestäjät eivät joudu sokkona vaalikopissa miettimään, minkämerkkisen hallituksen hyväksi ääni lopulta menee.

Vastakkainasettelun vuoksi äänestysprosentti todennäköisesti nousee viime eduskuntavaaleista. Siksi, että tästä uudesta poliittisesta kuviosta hyötyvät eniten suuret puolueet, myös perussuomalaiset. Äänestäjät ovat valmiita tukemaan omiaan rintaman kummallakin puolella.

Tarmo Ropponen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.