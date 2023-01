Lihavuuden aiheuttama lasku yhteiskunnalle on suuri

Epäterveellisten elintarvikkeiden kulutusta yhteiskunta voi vähentää sokeriverolla ja kieltämällä paljousalennukset.

Yksi syy lihomiseen on epäterveellisten elintarvikkeiden lisääntynyt tarjonta.

Helsingin Sanomat kertoi (14.1.) liikkumattomuuden aiheuttamasta isosta laskusta Suomelle. UKK-instituutti on päätynyt yli kolmen miljardin euron vuosittaiseen kustannukseen. Kulut johtuvat niistä sairauksista, joiden ilmaantumista liikkumattomuus lisää.

Uutisen ajoitus oli osuva, sillä viime viikolla Terve Paino -yhdistys julkaisi verkkosivuillaan artikkelin lihavuuden aiheuttamien sairauksien kustannuksista.

Muutamassa vuosikymmenessä aikuisten lihavuus Suomessa on kaksinkertaistunut ja huolestuttavasti lisääntynyt lapsilla vielä jyrkemmin. Maassamme on 1,2 miljoonaa kansalaista, joilla ylipainoa on enemmän kuin 15 kiloa. Tämän tason liikapaino aiheuttaa samoja sairauksia kuin liikkumattomuus, mutta niiden lisäksi monia muitakin sairauksia, muun muassa yli kymmentä syöpätyyppiä.

Lihavuuden aiheuttamista sairauksista johtuvia ylimääräisiä kustannuksia yhteiskunnalle on Suomessa selvitetty useissa tutkimuksissa. Terveydenhoidon, ikääntyneiden hoivapalvelujen sekä työn tuottavuuden heikentymisen aiheuttama lisälasku yhteiskunnalle on vuosittain yli viisi miljardia euroa.

” Väestön lihomisen syihin voidaan vaikuttaa.

Ei tietenkään ole mitään järkeä lähteä kiistelemään siitä, kumpi – liikkumattomuus vai lihavuus – on pahempi haitta ihmisille ja maan taloudelle. Mutta on hyödyllistä tarkastella, millä tavoilla näitä haittoja on mahdollista vähentää.

On hyvä, että yhteiskunta tukee liikuntaa 150 miljoonalla eurolla vuosittain, ja vastaava summa on varmasti tarpeen myös sponsoreilta. Mutta nämä panostukset eivät ole kyenneet lisäämään liikkumista siinä määrin, että suomalaisten lasten lihominen olisi saatu estetyksi. Yhteiskunnalla ei yksinkertaisesti ole keinoja vähentää liikkumattomuutta riittävässä määrin.

Väestön lihomisen syihin sen sijaan voidaan vaikuttaa. Taustalla on pääasiassa tiettyjen epäterveellisten elintarvikkeiden – sokerijuomat, makeiset, perunalastut, keksit, sokerimurot, pikaruuat – lisääntynyt tarjonta ja markkinointi. Näiden kulutusta yhteiskunta voi vähentää laaja-alaisella sokeriverolla sekä kieltämällä paljousalennukset ja lapsiin kohdistuva markkinointi. Lihavuuden yleistyminen on globaali ongelma, ja monissa maissa näitä keinoja on jo ryhdytty käyttämään.

Pertti Mustajoki

lääkäri, professori

puheenjohtaja, Terve Paino ry

