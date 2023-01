Hyvinvointialueet ratkaisevat, saadaanko nuorten asunnottomuus poistettua. Ensimmäinen askel on lain noudattaminen.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa tavoitteeksi on asetettu asunnottomuuden puolittaminen vaalikauden aikana ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Helsinki panee vähän paremmaksi: Helsingin kaupungin tavoitteena on poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.

Tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 yli 700 asunnotonta nuorta. Todellinen määrä on suurempi, sillä palvelujen ja tilastojen ulkopuolelle jää yhtäältä vaikeassa tilanteessa olevia, marginaalissa eläviä nuoria ja toisaalta nuoria, jotka eivät kaverin sohvalla majoittuessaan koe olevansa asunnottomia.

Asunnottomien nuorten määrää on saatu vähenemään. Asunnottomien palveluista viestitään silti, että kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien marginalisoituneiden nuorten määrä on lisääntynyt.

Nuorten asunnottomuus on monimuotoinen haaste, eivätkä asunnottomat nuoret muodosta yhtä ryhmää, jonka tilanteeseen olisi löydettävissä yksi toimiva ratkaisu. Nuorten asunnottomuudesta iso osa on väliaikaista: nuori on hetken asunnoton parisuhteen päättyessä tai siirtyessään uudelle paikkakunnalle työn tai opintojen takia. Väliaikaiseen asunnottomuuteen ei välttämättä liity elämänhallinnan haasteita, mutta maksuhäiriömerkintä tai epävarmuus asumisen taidoissa voi mutkistaa tilannetta.

Pitkittyneeseen asunnottomuuteen liittyy tyypillisesti vaikea elämäntilanne. Asunnottomien nuorten elämäntarina sisältää usein ristiriitoja vanhempien kanssa, lastensuojelutaustaa, neuropsykiatrisia tai mielenterveyteen liittyviä haasteita ja velkaantumista. Rikostausta ja runsas päihteidenkäyttö lisäävät selvästi asunnottomuuden riskiä.

Ratkaisujen löytämiseksi kannattaa kääntää kaikki kivet, sillä nuorilla on vielä hyvät mahdollisuudet oppia toimimaan yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. Kustannussäästöt ovat mittavat, jos edes osa palveluiden piirissä olevista nuorista saadaan oman kodin kautta kiinnittymään opintoihin ja työelämään.

” Marginalisoituneiden nuorten määrä on lisääntynyt.

Nuorisoasuntoliitto on yhdessä nuorten asunnottomuuden parissa toimivien järjestöjen, kuntien, viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa etsinyt ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen. Kaiken perustana ovat toimivat rakenteet: Ara-asunnot, riittävä asumistuki ja sosiaaliturva, sosiaali- ja terveyspalvelut, matalan kynnyksen palvelut sekä Asunto ensin -malli. Niiden ansiosta asunnottomuus on vähentynyt. Ongelmakohtia on kuitenkin tunnistettu erityisesti palvelujärjestelmässä. Asunnoton nuori jää usein ilman hänelle kuuluvaa tukea.

Lain mukaan kaikille, joilla on erityisen tuen tarve, pitää järjestää asunto ja tukea asumisen turvaamiseksi. Monessa kunnassa nuorten on kuitenkin vaikea saada tukea ilman lastensuojelun jälkihuollon asiakkuutta tai esimerkiksi mielenterveyteen liittyvää diagnoosia. Aina asumista ei pystytä turvaamaan edes jälkihuollon piirissä oleville, vaikka lastensuojelulaki niin yksiselitteisesti edellyttää. Kun palveluita joudutaan odottamaan, nuorten ongelmat kasvavat ja tuen tarve saattaa lisääntyä entisestään.

Lainsäädäntö on siis jo monin paikoin riittävää, mutta palvelut eivät toteudu tasavertaisesti. Mitä tapahtuu perustoimintansa järjestämisen kanssa kamppailevilla hyvinvointialueilla? Putoavatko heikoimmassa asemassa olevat nuoret palvelujen kelkasta?

Hyvinvointialueet voivat myös parantaa nuorten tilannetta ja poistaa asunnottomuuden. Ensimmäinen askel on lain noudattaminen. Lisäksi tarvitaan toimivaa asiakasohjausta, oikea-aikaisia palveluja sekä monialaista yhteistyötä. Ennen kaikkea on oltava resursseja ja aikaa luottamuksen rakentamiseen nuorten kanssa.

Jos nuorten asunnottomuus halutaan poistaa, seuraavalle hallituskaudelle tarvitaan nuorille oma asunnottomuuden toimenpideohjelma. Ohjelmassa voitaisiin ohjata resursseja nuorille suunnattuihin matalan kynnyksen palveluihin ja määrittää yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa tavoitteet ja toimenpiteet nuorten asunnottomuuden poistamiseksi.

Tiina Irjala

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Nuorisoasuntoliitossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.