Jäänmurtajien työmaa on talvisin pääasiallisesti kaukana Perämerellä.

Joskus talvet ovat niin leutoja, että osa jäänmurtajista on pysynyt kotisatamassaan Helsingin Katajanokalla koko talven. Tänä talvena Otso-jäänmurtaja lähti ensimmäisenä Perämerelle 11. joulukuuta.

Helsingissä käydessäni olen usein poikennut ihailemaan pääkaupungin merellisiä maisemia ja nähtävyyksiä. Kenties hienoin ja vaikuttavin näkymä avautuu Pohjoisrannasta Halkolaiturin tuntumasta ulos merelle päin: vanhojen purjelaivojen sävyttämä merimaisema, jonka kruunaa Katajanokalla ulkoministeriön edustalla oleva ylväs joukko valtion jäänmurtajia. Tuskin monessakaan paikassa maailmalla voi nähdä näin keskeisellä paikalla noin monta massiivista erikoisalusta samassa laiturissa kaikkien ihailtavina.

Vaikkakin murtajien nähtävyys- ja turismiarvo on Helsingin merellisessä katukuvassa varmasti kiistaton, olen alkanut pohtia asiaa myös toiselta kantilta. Miksi murtajat ylipäätään ovat Helsingissä? Mitä järkeä on makuuttaa jäänmurtajia Suomen pääkaupungissa ehkä vain niiden nähtävyysarvon takia unohtaen sen, että jäänmurtajien työmaa on pääasiallisesti talvisin kaukana pohjoisessa Perämerellä? Pelkästään murtajien siirtoihin Helsingistä Kemin ja Oulun edustalle ja takaisin kulunee sievoinen summa euroja epäsuorasti valtion rahapussista – ne ovat aina lopulta pois meiltä veronmaksajilta. Polttoainekulujen lisäksi murtajista tupruaa aikamoinen määrä ilmansaasteita niiden kulkiessa edestakaisin Helsingin ja Perämeren väliä.

Ruotsalaiset ovat tässä asiassa olleet meitä suomalaisia taas pikkuisen fiksumpia. He ovat kuulemma vuosia sitten siirtäneet murtajansa Tukholmasta pohjoiseen Luulajan satamaan. Talven tullen heidän murtajansa ovat heti valmiina avustustehtäviin Perämeren rannalla siellä, missä talvimerenkulun avustustoimintaa pääosin harjoitetaan, ilman siirtomatkakuluja ja saastevaikutusta.

Asiasta vastaavien toimijoiden tulisi pikaisesti potkaista liikkeelle aloite jäänmurtajien siirtämisestä järkevämpään satamaan pohjoisemmaksi pois Helsingistä. Helsinki jäänmurtajien kotisatamana – mikäli ainoana perusteena on turistien nähtävyyskohteena oleminen – tuntuu aivan järjettömältä koko Suomen mittapuussa ja näin veronmaksajan silmin katsottuna.

Sirpa Stenroos

Rauma

