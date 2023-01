Lapin Kansa kommentoi UKK-instituutin laskelmia, joiden mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa yli kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset.

”Summaan sisältyvät kansantautikulujen – tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet – lisäksi liikkumattomuuden vaikutukset tuloverojen menetykseen, maksettuihin työttömyysturvaetuuksiin sekä ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustannuksiin. Todellinen summa lienee tätäkin suurempi.”

”Liikkumattomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Siksi onkin hämmästyttävää, miten vähän asiasta käydään julkista keskustelua ja miten huolettomasti poliittiset päättäjät siihen suhtautuvat. Vaikka hallitusohjelmassa linjataan muun ohessa liikunnastakin, konkreettiset keinot tilanteen parantamiseksi yleensä puuttuvat.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut liikuntaa ja huippu-urheilua tähän asti lähes kokonaan veikkausvoittovaroin. Automaatioon on tulossa muutos vuonna 2024, josta lähtien liikunnan rahoituksesta päätetään osana valtion budjettivalmistelua. Uhkana on, että velkaantuva valtio leikkaa liikunnasta, mikä jyrkentäisi liikkumattomuuden syöksykierrettä entisestään.”

”Liikunta tarvitsee jatkossakin sekä julkista että yksityistä rahoitusta, mutta kyse ei ole vain rahasta. Tärkeimmän muutoksen on tapahduttava asenteissamme ja sitä kautta elämäntavoissamme.”

Ilta-Sanomat toteaa, että suomalaiset ovat huonossa kunnossa.

”Eivät tietenkään kaikki, mutta aivan liian suuri osa – asiasta löytyy roppakaupalla tutkimustietoa. Terveytemme kannalta meistä liian moni liikkuu aivan liian vähän.”

”Jos ihmisten kunto on niin huono, että he eivät jaksa arjessa, on aivan turha haaveilla esimerkiksi työurien pidentämisestä. Myös tietyt ammattiryhmät alkavat olla pulassa, jos ihmiset eivät pysty tekemään fyysisesti kuormittavaa työtä.”

”Lasten huono kunto taas tietää ongelmia aikuisiällä, vaikka lapsilla ja nuorilla on onneksi vielä aikaa muuttaa kehityksen suuntaa.”

”Ongelman ratkaisu on siitä hankalaa, että tässä aihepiirissä lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen. Asian ratkaiseminen ei myöskään kuulu yksin yhdenkään ministeriön, toimijan tai viranomaisen vastuulle, joten kukaan ei tosissaan tartu toimeen, vaikka kaikki tietävät liikkumattomuuden vaarat.”

”Hullunkurista on sekin, että ihmiskunta on olemassaolonsa ajan nimenomaan käyttänyt huiman määrän kekseliäisyyttään fyysisen rasituksen vähentämiseen. Tässä sitä nyt sitten ollaan.”