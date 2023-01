Nyt pitäisi saada kaikki näkemys, tieto ja visiointikyky maamme käyttöön. Se edellyttää rakentavaa keskustelua päättäjiksi hakeutuvilta.

Ymmärrän, että joku haluaa vaaliväittelyistä sirkushuveja. Nyt on kuitenkin kyse Suomen tulevaisuudesta, joka on monilla mittareilla surkea. Ainakin itse olen huolissani ja haluaisin kuulla poliitikoilta pohdittuja tilannearvioita ja ratkaisuvaihtoehtoja vaikeisiin valintoihin.

En haluaisi kuulla huutotaistelua, jonka lisäarvo on nolla. Nyt pitäisi saada kaikki näkemys, tieto ja visiointikyky maamme käyttöön. Se edellyttää myös rakentavaa käytöstä päättäjiksi hakeutuvilta jo esimerkin ja luottamuksen takia.

Kansalaisten arvot on muuttuneet viime vuosien varrella, ja päättäjiltä odotetaan vastuullisuutta. Yrityksissä, julkisella ja kolmannella sektorilla on uudistettu johtajuutta merkittävästi kohti osallisuutta ja rakentavaa kommunikointia. Esimerkiksi #hyvinsanottu-hanke edistää rakentavaa keskustelukulttuuria. Onko politiikka jäänyt tästä junasta asemalaiturille?

Rohkenen esittää, että vaaliväittelyiden sijaan puhuttaisiin vaalikeskusteluista. Toimittajilla on roolinsa, mutta jokaisella poliitikolla on vastuu omasta viestinnän sävystään. Toisia syyttelevän ja repivän väittelyn ajan pitäisi olla ohi maassamme, jossa toisen kunnioittamisen arvot ovat olleet tähän asti merkityksellisiä. Suomi on arvokas maa, joka ansaitsee arvopohjaiset johtajat.

Jukka Saksi

kauppatieteiden tohtori, viestintä- ja arvovalmentaja

Vantaa

