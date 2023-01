Ravintolan ruokalistan joutuu lukemaan sanakirjan tai Googlen avulla.

Helsingin lentoasema on nykyään Helsinki Airport.

Viime vuosisadan alussa Helsingin maineikkaiden ravintoloiden ruokalistat olivat kaksikielisiä, ruotsiksi ja ranskaksi. Kaksikielisiä ne ovat nytkin, suomeksi ja englanniksi, mutta yhä useammin vain englanniksi. Ulkomainen kieli on syrjäyttänyt ruotsin ja on kovaa vauhtia syrjäyttämässä myös suomen. Ruokalistan joutuu lukemaan sanakirjan tai Googlen avulla. Tämä ilmiö on leviämässä, eikä vain ravintola-alalla.

Yksityisen elinkeinoelämän valinnoille emme mahda mitään, mutta entä meidän kaikkien omistamat yhteiskunnalliset laitokset? Valtioneuvostolla on strateginen ohjelma kansalliskielten tukemiseksi. Tätä tukea tarvittaisiin nyt lentoasemilla. Niillä vallitse aivan oma kielipolitiikka.

Helsingin lentoasema on nykyään yksinomaan Helsinki Airport. Kylteissä lukee Departure isolla fontilla ja sen alla pienesti Lähdöt, Avgångar, ja niin edelleen. Onko englanninkielisillä matkustajilla huonompi näkö kuin suomalaisilla? Vai onko syy heikko kansallinen itsetunto? Minkään muun maan lentoasemalla en ole nähnyt kotimaisten kielten halveksuntaa näin silmiinpistävällä tavalla.

Bengt Ahlfors

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.