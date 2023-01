Harva vanhempi on lapsensa kuoleman jälkeen heti työkykyinen

Suomessa lapsen kuolema itsessään ei useinkaan riitä töistä poissaolon syyksi.

Helsingin Sanomat nosti esiin tutkijatohtori, psykologi Tomi Bergströmin näkemyksiä diagnoosijärjestelmän ongelmista (11.1.). Aihe on tärkeä, sillä toisinaan työstä poissaolo ja yhteiskunnan tarjoama tuki voivat olla tarpeen ilman diagnosoitavaa sairauttakin. Huomion tulisi kohdistua oireiden sijaan siihen, mikä on tukea kaipaavan elämäntilanne ja mitä tukea juuri hän tarvitsee.

Ongelmat konkretisoituvat esimerkiksi henkilöillä, joiden lapsi kuolee. Harva vanhempi on lapsensa kuoleman jälkeen heti työkykyinen. Tästä huolimatta Suomessa lapsen kuolema itsessään ei useinkaan riitä töistä poissaolon syyksi. Poissaoloon oikeuttaa vasta lääketieteellinen diagnoosi. Tämä johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Koska suru ei ole sairaus, kaikki lääkärit eivät suostu sen perusteella kirjoittamaan sairauslomaa. Yhtenäistä käytäntöä sairausloman perusteille ja pituudelle ei ole, mikä asettaa perheet keskenään eriarvoiseen asemaan. Käytännössä sairauslomaa voi saada mielenterveysdiagnoosin turvin. Mielenterveysdiagnoosi voi kuitenkin olla myöhemmin esteenä vakuutusten saannille tai esimerkiksi haitata perheen myöhempää adoptioprosessia.

Nykykäytäntöjen ongelmallisuuden vuoksi Käpy Lapsikuolemaperheet ry kannattaa Suomeen ansiosidonnaista suruvapaata. Vastaava suruvapaa on käytössä esimerkiksi Tanskassa. Suruvapaa on perhe-etuus, jonka tarkoitus on tukea vanhempia ja tarjota taloudellisesti turvattu tilanne käsitellä surua ja järjestellä elämää uudelleen. Samalla tulee kehittää palveluita ja tukitoimia lapsensa menettäneille vanhemmille.

Mallin tulee huomioida myös opiskelijat, työttömät, yrittäjät ja epätyypillisissä työsuhteissa olevat ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä hyvin haavoittuvaisessa asemassa näissä tilanteissa. Toivomme päättäjien heräävän diagnoosijärjestelmän ongelmiin ja korjaavan tilanteen seuraavan hallituskauden aikana joko suruvapaan muodossa tai laajemmalla järjestelmän uudistamisella.

Lapsen syntymän merkitys tunnustetaan ja tunnistetaan, ja vanhempia tuetaan esimerkiksi vanhempainpäivärahojen ja vanhempainvapaan kautta. Myös lapsen kuoleman merkitys on tunnustettava, ja perheitä on tuettava tässäkin elämänmuutoksessa. Se on jo itsessään syy töistä poissaoloon ilman sairausdiagnoosiakin.

Krista Nuutinen

puheenjohtaja

Maiju Hirvonen

viestintävastaava

Käpy Lapsikuolemaperheet ry

