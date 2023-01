Merkittävimpänä syynä oikomishoidon jonoihin on pula oikomishoidon ammattilaisista.

Nimimerkki Huolestunut vanhempi kertoi (HS Mielipide 14.1.) kuusivuotiaan lapsensa pitkästä odotuksesta oikomishoitoon Helsingissä. Ymmärrän hyvin kirjoittajan huolen tässä tilanteessa. Merkittävimpänä syynä oikomishoidon jonoihin on pula oikomishoidon ammattilaisista.

Oikomishoito on pitkä hoitokokonaisuus, jota ei yleensä tarvitse aloittaa heti, kun tarve on todettu. Pitkät odotusajat ovat kuitenkin ongelma, jota helpottamaan on tehty ja tehdään toimenpiteitä.

Työvoimapulan helpottamiseksi tuemme Helsingin kaupungilla henkilöstön jatkokouluttautumista oikomishoitoon. Vaikuttavamman hoidon saavuttamiseksi olemme arvioineet hoitopolkuja, ja yhteydensaanti oikomishoitoon on saatu toimimaan aikaisempaa paremmin. Parannamme viestintää kuntalaisille hoitoon pääsyn tilanteesta.

Lasten säännöllisissä suun tarkastuksissa on nyt kiritty koronavirusepidemiaa edeltäneeseen tilanteeseen. Näissä tarkastuksissa katsotaan myös oikomishoidon kannalta keskeinen purenta.

Haastavasta tilanteesta huolimatta ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökuntamme on purkanut hienosti korona-ajan pahentamaa hoitovelkaa.

Sebastian Kaste

johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.