Panssarivaunut on hankittu Suomen puolustamiseen. Suomella on annettavissa paljon muuta sotilaallista ja siviilipuolen apua.

Viime aikoina on keskusteltu paljon Ukrainan tukemisesta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Tämä tukeminen onkin erittäin tärkeää. On keskusteltu paljon myös sotilaallisesta avusta, esimerkiksi taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainan joukkojen käyttöön. Näitä Ukraina on pyytänyt erityisesti siksi, että Ukrainan joukot pystyisivät ajamaan Venäjän joukot pois omalta maaltaan. Siihen tarkoitukseen ne ovatkin varmasti tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia.

Näitä taistelupanssarivaunuja on myös harkittu Suomesta lähetettäviksi. Tässä kohtaa pitää kuitenkin käyttää suurta harkintaa Puolustusvoimissa ja Suomen valtion johdossa, koska nämä vaunut on hankittu Suomen puolustamiseen mahdollista sotilaallista hyökkäystä vastaan. Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa, ja juuri Venäjä hyökkäsi oman rajanaapurinsa rajan yli Ukrainaan. Suomessa pitää siis erittäin tarkoin harkita, mitä sotilaallista aseapua Ukrainalle voidaan lähettää.

” Ukrainan tukeminen on erittäin tärkeää.

Niistä Keski- ja Länsi-Euroopan maista, joiden rajan takana ei ole hyökkäyssotaa käyvää valtiota, on varmasti helpompaa lähettää sotilaallista apua Ukrainaan. Muiden Euroopan maiden pitää tässä ymmärtää Suomen geopoliittinen asema.

Suomella on paljon muuta sotilaallista ja siviilipuolen apua annettavissa Ukrainalle. Esimerkiksi kunnollista talvisodankäyntiin soveltuvaa vaatetusta sekä telttoja ja kamiinoita, joita varmasti osataan arvostaa Ukrainan puolustusvoimissa. Samoin taistelupanssarivaunujen huoltoa ja korjausta tekeviä henkilöitä pystytään varmasti kouluttamaan. Tämänkaltainen toiminta on erittäin tärkeää sodankäynnin ohella.

On ollut mielenkiintoista huomata, että Suomi on avustanut Ukrainan kansaa esimerkiksi tilapäisillä asunnoilla ja lämmitykseen sekä ruuanlaittoon soveltuvilla kamiinoilla. Kun sota toivottavasti joskus loppuu, ukrainalaisille jää varmasti mieleen, mistä maasta näitä kansalaisille tarkoitettuja avustuksia tuli.

Pertti Leppänen

Lieto

