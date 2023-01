Uniongelmien hoito vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista unen vaalimista.

Uniongelmiin on monia syitä.

Nimimerkki Toivoton tapaus kaipasi (HS Mielipide 19.1.) uusia vinkkejä parempaan uneen.

Uniongelmien syyt ovat moninaiset, ja ihmiset ovat todella yksilöllisiä. Monet sairaudet haittaavat unta, ja ne on hyvä selvittää. Muun muassa uniapnea ja levottomat jalat on syytä hoitaa. Erityisherkät ihmiset ovat muita alttiimpia äänille ja valoille. On hyvä pitää makuuhuone hiljaisena ja pimeänä. Vuoteen patjan pitäisi olla omalle keholle sopiva, ja joitakin painopeitto rauhoittaa. Itse käytän peiton lisäksi vilttiä, jotta olen lämpimässä pesässä. Huoneen tulisi olla viileä ja tuuletettu ennen nukkumaanmenoa.

Unilääkkeillä on kai tarkoitus puuttua vain tilapäiseen unettomuuteen, mutta melatoniini oikealla annoksella oikeaan aikaan toimii. Magnesiumlisä on hyvä ottaa vasta illalla eikä muiden vitamiinien ja lisäravinteiden kanssa. Kahvia ei ole hyvä juoda kello 15:n jälkeen. Alkoholi mieluummin pois kokonaan niin kuin tupakkakin. Liikuntaa sopivasti, mutta ei juuri ennen nukkumaanmenoa.

Säännöllisyys nukkuma-ajoissa on ihan ykkösjuttu. Ruutuaikaa on hyvä rajoittaa ennen nukkumaanmenoa. Usein nukahtamisen vaikeuteen ovat syynä ajatusten virta ja levottomuus mielessä. Suosittelen kehittämään rauhoittavan ajatusmantran – itselläni iltarukous toimii sellaisena. Yöllä herätessä ja valvoessa on oltava levollinen ja luotettava, että uni tulee vielä. Itse en nouse ylös mitään tekemään, paitsi joskus syön vaikkapa banaanin. En halua huuhailla öisessä kodissa – pelkään, että se tulee tavaksi. Päiväunia nukun hyvin harvoin.

Olen jo eläkkeellä ja saanut viime aikoina uniongelmat varsin hyvin hoitoon, mutta se ei ole ollut helppoa vaan vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista unen vaalimista. Saan nukuttua seitsemän tuntia, välillä enemmän välillä vähemmän, mutta päivän energiataso on parantunut. Käytän aktiivisuusranneketta unen ja liikunnan seuraamiseen. Se näyttää, että säännöllisyys kannattaa ja turhaa murhetta en kanna.

Pirkko Partanen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.