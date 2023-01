Turun Sanomat toteaa, että teollisuuden työriidassa on otettu käyttöön järeät aseet.

”Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN jättivät tiistaina lakkovaroituksen teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa. – – Lisäksi liitot ovat julistaneet ylityökieltoja muun muassa teknologiateollisuuteen ja kemian perusteollisuuteen.”

”Työriidan keskiössä ovat jälleen kerran palkankorotukset.”

”Työriitaa sovitellaan poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa. Korkea inflaatio nakertaa palkansaajien ostovoimaa ja kasvattaa yritysten kustannuksia. Talouden näkymät ovat epävarmat. Suomen odotetaan vajoavan ainakin lyhyeen taantumaan.”

”Työntekijäjärjestöt perustelevat normaalia isompia korotuksia hintojen rajulla nousulla. – – Työnantajat varoittavat liian korkeiden korotusten heikentävän suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä pitkäksi ajaksi, mikä aiheuttaisi lomautuksia sekä irtisanomisia ja nakertaisi kasvua.”

”Sopu löytyy kompromissien kautta. Kyse on nyt siitä, paljonko palkansaajat kärsivät kuluttajahintojen noususta, sillä inflaatiolukuihin palkankorotuksissa ei päästä.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että työmarkkinoille piilotettu ”myrkkypilleri” voi ajaa Suomen polvilleen

”Myrkkypilleri on julkisen puolen sopimukseen kirjattu takalauseke, joka nostaa palkkoja vielä lisää sen, mitä yksityisellä puolella sovitaan kunta-alan sopimuksen yli.”

”Työmarkkinoilla on vaikea hahmottaa, mikä on todellinen tilanne. – – Työntekijäpuolella on paljon patoutunutta tarvetta kunnon korotuksiin – joko neuvottelemalla tai taistelemalla.”

”Tilanteen kriisiytyessä on jo huudettu paluuta vanhaan keskitettyyn tupo-malliin, jossa keskusjärjestöt hoitivat neuvottelut ja korotukset kaikille, sekä julkiselle että yksityiselle puolelle. Tupo-malli on kuitenkin kuopattu niin syvälle, että siihen ei ole paluuta.”

”Nykymalli sopii nimittäin kaikille. Liitot voivat ajaa omia vaatimuksiaan välittämättä muista liitoista tai keskusjärjestöistä, toisaalta työantajaleiri voi rukata neuvottelujärjestelmää ja tes-sopimuksen sisältöä kohti tehdaskohtaisia sopimuksia. Lopputuloksena on ympäri vuoden kestävä epätahtinen vyyhti, jossa joku aina on jäänyt jostain paitsi ja haluaa korjausta tienesteihinsä tai haluaa rukata sopimusjärjestelmää mieleisekseen.”

”Kateellisena on pakko katsoa Saksan ja Ruotsin, pahimpien kilpailijamaiden, toimivaa systeemiä, joissa palkoista näytettäisiin sopivan ilman dramatiikkaa.”