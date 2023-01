Nykyiset pitkät autojen toimitusajat ovat myrkkyä autokuumeiselle.

Teslan viimeviikkoinen ilmoitus hinnanalennuksista aiheutti maailmanlaajuisen autokuume-epidemian. Moni uutta sähköautoa harkinnut pohtii nyt, kannattaisiko tilaus laittaa vetämään?

Uutta autoa hankkivat saavat varautua raastavan pitkään toimitusaikaan. Tuttavan sähköauto on näillä näkymin saapumassa muutaman viikon kuluttua – 13 kuukauden odotuksen jälkeen.

HS:n viime talvena tilaama auto luvattiin alun perin huhtikuuksi. Keväällä auton ilmoitettiin olevan käytössä kesällä, mikä vaihtui syksyksi. Tammikuussa autoliike kertoi tilauksen viivästyvän edelleen, ja samalla auton malli muuttuu tämän vuoden versioksi. Uusi malli on luonnollisesti kalliimpi.

Pitkä odotus on myrkkyä autokuumeiselle. Lääkitystä oireisiin ei saa, ja valintaa ehtii moneen kertaan kyseenalaistaa, kun uusia ja mahdollisesti parempia malleja tulee markkinoille. Olisiko sittenkin pitänyt valita täyssähkö hybridin sijaan?

Kun autoilija on kerran saanut autokuumeinfektion, hän ei siitä pääse koskaan eroon, vaan pysyy jatkuvasti vaihtolämpöisenä. Kun altistumisia kertyy tarpeeksi koeajojutuista, mainoksista ja autonäyttelyistä, kuume puhkeaa aina uudelleen. Kierre koskee sekä uusia että käytettyjä autoja.

Autoilijat voi jakaa kahteen luokkaan: emootioautoilijat ja järkiautoilijat. Siirtymä luokasta toiseen on henkisesti kivulias ja jopa mahdoton tehtävä.

Emootioautoilijalle merkki, ulkonäkö, tyyli ja teho ovat tärkeitä. Hän käyttää usein termiä ajajan auto. Liikenteessä hän ei halua jäädä tien tukkeeksi. Naapureilla tai sukulaisilla on syytä olla erilainen, mieluusti huonommaksi luokiteltu auto.

” Järkiautoilijan väri on harmaa.

Emootioautoilija vaimentaa omat epäilynsä oston järkevyydestä tunnesyillä. Pelkkä tietoisuus tallissa nököttävästä premiumista saa hänet onnelliseksi.

Järkiautoilija on emootioautoilija, jonka tunnepuoli on surkastunut. Laiskan kiihtyvyyden ja designin tylsyyden hän piilottaa käytännöllisyyden ja taloudellisuuden kaapuun. Järkiautoilijan väri on harmaa, koska siinä ei näy lika. Ultrajärkiautoilija voi jättää auton kokonaan vaihtamatta ja ajaa yksilön kerrallaan loppuun.

Joskus järkiautoilijan tunteet puskevat pintaan ja aiheuttavat kateuden häivähdyksiä emootioautoilijoiden kulkuneuvoja kohtaan sekä tarpeen erottua massasta. Tuona heikkona hetkenä järkiautoilija saattaa hankkia auton, jossa on tummennetut takalasit.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.