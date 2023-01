Terveyskeskuspalvelujen kysyntä on viime kuukausina ollut suurta, ja kiireettömiä vastaanottoaikoja on Espoossa ollut tarjolla rajallisesti.

Liisa Järvinen kysyi (HS Mielipide 16.1.), pääseekö Espoossa lääkäriin. Kirjoittaja kertoo joutuneensa odottamaan takaisinsoittoa pitkään, ja häntä on pyydetty soittamaan uudelleen, kun vapaata lääkäriaikaa ei ole ollut tarjolla.

Tunnistamme puhelintilanteemme kuormittuneisuuden. Hoitohenkilöstömme tekee puhelimessa jatkuvaa hoidontarpeen arviota, ja kiireellistä apua tarvitsevat potilaat ohjataan hoitoon välittömästi. Kiireettömissä asioissa takaisinsoiton viive voi olla useamman päivän tai jopa viikon, kuten kirjoittajan tapauksessa on ollut. Kirjoittajaa on myös pyydetty soittamaan uudelleen, kun vapaata lääkäriaikaa ei ole ollut tarjolla. Olen erittäin pahoillani tästä. Terveyskeskuspalvelujen kysyntä on viime kuukausina ollut suurta, ja kiireettömiä vastaanottoaikoja on Espoossa ollut valitettavasti tarjolla rajallisesti.

” Terveysasemien välillä on eroja.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveysasemien välillä on eroja. Toiminta saattaa väliaikaisesti ruuhkautua yksittäisillä asemilla silloinkin, kun alueen muut terveysasemat toimivat normaalisti. Joulukuussa 2022 Espoossa on päässyt kiireettömään hoitoon seitsemällä terveysasemalla seitsemässä vuorokaudessa tai nopeammin. Neljällä asemalla kiireettömiä aikoja on ollut vaikeampaa löytää.

Tilanteen korjaamiseksi tehdään aktiivisesti töitä monella eri tasolla. Juuri tällä hetkellä siirtymä hyvinvointialueelle on jonkin verran hidastanut potilastyötä, kun esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvissä muutoksissa on ollut haasteita. Monia ongelmia on ratkottu, ja korjaustoimenpiteet ovat käynnissä.

Ammattilaisemme korjaavat ja kehittävät jatkuvasti paikallisia ja alueellisia toimintatapojamme, jotta terveyskeskuspalvelumme olisivat parempia. Parhaat toimintamallit tuodaan koko hyvinvointialueen terveysasemien käyttöön. Hyvinvointialueella hyödynnetään myös yksityisen sektorin palveluja osana monituottajamallia. Tämä mahdollistaa palvelutuotannon hankkimista yksityiseltä sektorilta esimerkiksi ruuhkan purkamiseen.

Julkinen terveydenhuolto elää vaihtelevan palvelukysynnän ja häiriöille herkän tarjonnan jatkuvassa ristipaineessa. Pystymme mukautumaan vaihteluihin pienellä viiveellä, mutta isommat kysyntäpiikit tai häiriöt aiheuttavat hetkittäistä ruuhkautumista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tavoitteet ovat korkealla, ja uskomme löytävämme keinot asiakkaiden paremmille palveluille. Alkuvaiheessa on tärkeää varmistaa, että henkilöstömme työ normalisoituu ja apua tarvitsevat pääsevät sujuvasti palveluiden piiriin.

Anu Mustakari

palvelulinjajohtaja, avosairaanhoito, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.