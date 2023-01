Opintolainan korolle on saatava katto

Opiskelijoihin panostaminen on varmin lääke Suomen osaamistason nousuun.

Opintovelan keskimääräinen korko on noussut joulukuussa 0,002 prosentista noin 3,8 prosenttiin (HS 17.1.). Opiskelijat ovat ennätyksellisen velkaantuneita, ja korkojen nousu huolestuttaa monia. Velkaantuminen ja korkoriski ovat seurausta siitä, että opiskelijoiden toimeentulo on heikkoa.

Opiskelijoiden velkaantuminen johtuu opintorahan pienuudesta. Se on johtanut siihen, että yli puolet Suomen 300 000:sta korkeakouluopiskelijasta joutuu nostamaan opintolainaa. Tilanne on kohtuuton, koska edes laina ei mahdollista päätoimista opiskelua. Maksimimääränkin lainaa nostamalla opiskelija on usein köyhyysrajan alapuolella ja joutuu tekemään töitä opintojensa ohella. Tämä taloudellinen paine luo lisää stressiä ennestään kuormittuneille opiskelijoille.

Suomi tavoittelee, että vuoteen 2030 mennessä jokaisesta ikäluokasta korkeakoulutettuja olisi puolet. Tavoitteeseen ei päästä, jos opiskeluun ei yksinkertaisesti ole varaa ja opiskelijat uupuvat kesken opintojen. Erityisesti vähävaraisista perheistä tuleville korkeakoulutuksen piiriin pääsy on rahakysymys.

Velkaantuminen on ollut liian nopeaa, ja tilanne pitäisi kääntää ympäri vahvistamalla opiskelijoiden rahamääräisiä etuuksia sekä asettaa opintolainan korolle katto. Opintotuen tulee olla osa sosiaaliturvauudistusta, jotta jokaisella opiskelijalla on taustastaan huolimatta mahdollisuus kouluttautua korkeasti ja työllistyä. Opiskelijoihin panostaminen on varmin lääke Suomen osaamistason nousuun.

Jenny Kasongo

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen

Halla Kokkonen

Suomen opiskelijakuntien liiton hallituksen jäsen

