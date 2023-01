Virossa uskonto ei kuulu peruskoulun pakollisiin oppiaineisiin. Valinnaisaineena sitä voidaan koulussa opettaa.

Opetusneuvos Veikko Pöyhösen mielestä (HS Mielipide 19.1.) oman uskonnon opetuksen perintöä koulussa tulee vaalia, ja kristinuskon perusteiden hallitseminen on välttämätön osa yleissivistystä.

Koko oman uskonnon käsite puhuttaessa lapsista on kyseenalainen. Yhtä arveluttavaa on, miksi uskonnon opettaminen ja opetuksen kontrolloiminen olisi yhteiskunnan tehtävä, jos kyse on juuri lapsen (tai pikemminkin tämän vanhempien) omasta uskonnosta. Tällainen opetus kuuluu pikemminkin kullekin Suomen lain puitteissa toimivalle uskonnolliselle yhteisölle itselleen ja lapsen vanhemmille, mikäli opetusta suunnataan myös lapsille.

Yleissivistys sitä vastoin on tietysti mitä keskeisimmin kouluopetukseen ja sen tavoitteisiin kuuluvaa. Kristinuskon perusteet yhdessä muiden keskeisten uskontojen ja maailmankatsomusten perusteiden sekä niiden historiallisen ja kulttuurisen merkityksen kanssa voidaan kuitenkin aivan hyvin sisällyttää joko kaikille yhteiseen katsomusaineeseen tai, vielä mieluummin, luontevaksi osaksi historian (mukaan lukien kulttuurihistoria) ja yhteiskuntaopin (sekä lukiossa filosofian) opetusta.

Tavoitetta yhteisestä katsomusaineesta Pöyhönen pitää silti ymmärrettävänä. Hän kehotti tutkimaan, millaisia kokemuksia muissa Pohjoismaissa on aineesta saatu. Samassa yhteydessä voisi katseen mielestäni kääntää myös Viroon.

Virossa uskonto ei kuulu peruskoulun pakollisiin oppiaineisiin. Valinnaisaineena sitä voidaan koulussa opettaa. Silloinkaan ei ole kyse minkään uskonnon tai uskonnollisen liikkeen ns. omasta uskonnosta vaan juuri yleisestä uskontotiedosta, jonka yhteydessä käsitellään ja pohditaan myös eksistentiaalisia kysymyksiä. Lukiossakaan se ei ole pakollinen oppiaine. Siellä on kuitenkin oltava tarjolla vähintään kaksi tällaisen uskontoaineen valinnaiskurssia.

Teemoja ja taitoja, jotka liittyvät ihmisyksilönä elämiseen ja kehittymiseen sekä vastuulliseen toimimiseen sosiaalisessa kanssakäymisessä omassa lähipiirissä ja yhteisössä yleensä, käsitellään ja opetellaan Viron peruskoulussa – muun opetuksen lisäksi – oppiaineessa nimeltään inimeseõpetus, ”ihmisoppi”. Peruskoulun pakollisessa oppimäärässä ainetta on yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia (vertailun vuoksi esimerkiksi Suomessa omaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa on kymmenen vuosiviikkotuntia).

Tällaisenkin painotuksen suuntaan voitaisiin katsomus- ja sosiaaliaineissa Suomessa koulussa perustellusti mennä ja keskittyä siihen, mikä on kaikille ihmisille yhteistä ja heitä yhteiskunnassa lähentävää, ei siihen, mikä heitä täällä mahdollisesti erottaa.

Jukka J. Sahlgren

Helsinki

