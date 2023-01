S2-oppilaille ja etenkin vasta maahan saapuneille oppilaille ei ole peruskoulussa tarjolla sopivaa oppimateriaalia juuri missään oppiaineessa.

Ketään koulussa työskentelevää ei yllätä julkiseen keskusteluun noussut S2-oppilaiden heikko koulumenestys. Syitä maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimistuloksiin on tutkitusti monia yhteiskunnan asenteista perheen sosioekonomiseen asemaan, mutta S2-opettajina olemme erityisen huolissamme kielen kehittymistä tukevan oppimateriaalin vähyydestä.

Oppimateriaalilla on tutkitusti valtava vaikutus siihen, mitä oppitunneilla käytännössä tehdään ja opitaan. Opetussuunnitelma määrittelee sisällöt ja tavoitteet, ja koulu tai opettaja valitsee oppimateriaalin. Opettajat ovat jo pitkään tuoneet esille, että S2-oppilaille ja etenkin vasta maahan saapuneille oppilaille ei ole peruskoulussa tarjolla sopivaa oppimateriaalia juuri missään oppiaineessa.

Moni kustantaja on teettänyt äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjaan S2-tehtäväkirjan. Se kuitenkin sopii vain joillekin S2-oppilaiden moninaisesta joukosta, ja haastavaa arkea pyörittävät opettajat joutuvat haalimaan sieltä täältä lisämateriaalia. Kirjavan oppimateriaalin käyttö palvelee harvoin oppilasta saati opetussuunnitelman tavoitteiden järjestelmällistä toteutumista.

Haasteita on myös muissa oppiaineissa, joissa tarjolla on vain yksi ja sama oppikirja kaikille. Monien reaaliaineiden kieli on S2-oppilaalle erittäin vaikeaa. Selkokieliset kirjaversiot eivät ole kustantajien intresseissä etusijalla, koska näiden kirjojen kohdeyleisö on pieni. Soveltuvien materiaalien kehitteleminen jääkin jo valmiiksi kuormittuneiden luokan- ja aineenopettajien harteille.

Kullekin oppilaalle sopiva oppimateriaali tukee niin opettajaa kuin oppilasta. Monille S2-oppilaille selkokieliset materiaalit tarjoaisivat kieleltään sopivia, mielekkäitä ja motivoivia tekstejä ja tehtäviä. Kun oppikirjan tekstin ymmärtää, sitä jaksaa lukea paremmin. Kun jaksaa lukea, lukutaito kehittyy. Sopivan oppimateriaalin tulisi olla oppilaan perusoikeus.

Milja Ahtosalo

Virva Lehmusvaara

Salla-Maaria Suuriniemi

suomen kielen opettajia ja oppikirjailijoita, Helsinki

