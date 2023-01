Yrityksissä saatetaan kokea, että on parempi välttää tapaamisia kokonaan, jotta ei riko sääntöjä ja välttää raportointitaakan.

Suomalaisen yhteiskunnan yksi etu on ollut se, että yritys tai järjestö on voinut lähestyä helposti päättäjiä ja virkakuntaa. Yhteydenpito on ollut helppoa ja arkista.

Nyt tämä vaikeutuu. Eduskunnassa oleva esitys avoimuusrekisterilaista voi esitetyssä muodossa johtaa siihen, että yritys tai vaikuttaja ei jatkossa pidä päättäjiä ajan tasalla asioistaan eikä kerro toiveitaan, koska siitä tulee raskaaksi koettu raportointivelvoite.

Esitys lisää vaikuttamistyötä tekevien hallinnollista taakkaa ja iskee erityisesti yhdistyksiin ja yrityksiin, jotka pitävät yhteyttä muun muassa kansanedustajiin ja virkakuntaan.

Jokaisen pitää raportoida yhteydenpidosta, jos kontakteja on yli viisi. Jos käyt viestivaihdon yrityksesi tai yhdistyksesi asioista, siitä on tehtävä raportti.

Jos pitää yhteyttä poliitikkoihin, on parempi olla puoluetehtävässä, koska silloin raportointivastuuta ei ole. Myös kunnat ja hyvinvointialueet on vapautettu raportoinnista.

Yrityksissä saatetaan kokea, että on parempi välttää tapaamisia kokonaan, jotta ei riko sääntöjä ja välttää raportointitaakan.

Esitys voi johtaa siihen, että yhteydenpito keskittyy toimijoille, jotka ovat rekisterin äärellä. Varsinkin pienempien yritysten – joilla on hallinnollista kuormaa jo nyt liikaa – on parempi keskittää vaikuttaminen järjestöille ja viestintätoimistoille, joilla on paremmat valmiudet vaadittuun raportointiin.

Lisääkö tämä avoimuutta ja päättäjien ymmärrystä esimerkiksi yritysten tilanteesta? Tuskin.

Esitystä viimeistellään tilanteessa, jossa edustajaehdokkaat keräävät rahaa muun muassa yrityksiltä. Usein pyydetään tukea, joka jää ilmoitusrajan alle. Valtaosa rahoituksesta ei siis ole läpinäkyvää. Kun rahaa annetaan, pyritään edistämään tietenkin omia tavoitteita.

Samaan aikaan rajoitetaan yhdistysten, yritysten ja päättäjien arkista vuoropuhelua. Tässä voi nähdä kaksinaismoraalia. Eduskunnassa olevaa esitystä pitää muuttaa. Esityksen tavoite on kannatettava, mutta se pitää toteuttaa tavalla, joka ei lisää hallinnollista taakkaa yrityksissä ja järjestöissä eikä vähennä niiden tärkeää päättäjävuoropuhelua.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

