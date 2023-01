Jos kannatamme moniarvoisuutta, eikö siihen kuulu myös muiden uskontojen kunnioittaminen?

On tietenkin hyvä rehvastella etäältä, turvassa ja sitten perustella pilapiirroksilla häpäisemistä ja Ruotsissa tehtyä Koraanin polttamista ihmisoikeuksilla ja demokratialla, mutta mielestäni tällaiset ulostulot kertovat yleissivistyksen puutteesta. Tempauksilla saadaan kyllä sosiaalisessa mediassa tykkäyksiä ja samalla kuvitellaan olevan suuria ihmisoikeustaistelijoita.

Kannatan ehdottomasti suomalaista elämänmuotoa, jota luonnehtivat demokratia, sananvapaus, moniarvoisuus ja oikeusvaltio. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kun on kysymyksessä maamme olemassaolon turvaaminen brutaalin naapurin kyljessä, tervettä harkintaa ja kulttuurista tuntemusta olisi hyvä osoittaa suhteessa Turkkiin, jolla on merkittävä rooli maamme pääsemisessä Naton jäseneksi.

Turkin poliittista tilaa on syytä arvostella ja nostaa esille maassa tapahtuvat vakavat ihmisoikeuksien loukkaukset ja sananvapauden tukahduttaminen. Turkkilaisessa islamilaisessa kulttuurissa on kuitenkin erittäin suuri merkitys sillä, miten asiat tuodaan esiin. Kritiikille on paikkansa, kun on ensin tutustuttu, juotu teetä ja kohdattu ystävällisesti toinen toisensa. On suuri loukkaus, jos ihminen häpäistään ja hän menettää sosiaalisen arvostuksensa ja kasvonsa.

On tyhmyyttä pilkata niitä asioita, joita pidetään turkkilaisessa kulttuurissa korkeasti pyhinä, kuten Koraania ja uskonnollisia perinteitä. Jos kannatamme moniarvoisuutta, eikö siihen juuri kuulu myös muiden uskontojen kunnioittaminen? Vapaudestamme ei ole yhtään pois se, että osoitamme kunnioitusta Turkin kulttuuria kohtaan.

Julkinen räimiminen ja moukkamainen elämöiminen toisen maan kustannuksella ei ole sivistynyttä käytöstä, eikä se millään lailla herätä arvostusta kulttuuriamme kohtaan. Päinvastoin, arvostuksemme heikkenee.

Katsokaamme peiliin, käyttäytykäämme ihmisiksi ja ymmärtäkäämme, kuinka äärimmäisen vakavassa tilanteessa kansakuntamme tällä hetkellä on. Pelkään kuitenkin pahoin, että kehotuksen sanani kaikuvat kuuroille korville ja räimiminen jatkuu entistäkin holtittomampana.

Tarmo Ahonen

eläkeläinen, opettaja ja pappi

Hanko

