Opetustyötä ei voida kehittää ja johtaa tuloksellisesti, jos ei ymmärretä sille asetettuja tavoitteita.

Syitä maamme heikoille oppimistuloksille on etsitty lähinnä opetussuunnitelmasta, resurssipulasta ja vääränlaisista lapsista. Valtavirrasta poiketen Pekka Törrönen (HS Mielipide 21.1.) ei syytä opetussuunnitelmaa sisällöllisesti vaan ilmaisee huolen, että sen käyttämää terminologiaa ja siten sen asettamia tavoitteita ei ymmärretä. Kirjoituksessaan hän viittasi sekä monilukutaidon että arvioinnin käsitteisiin.

Olen ollut yhtenä kirjoittajana Opetushallituksen teoksissa Monilukutaitoa oppimassa ja Arviointia toteuttamassa. Opetushallitus siis kyllä tuottaa oheismateriaalia, joka lisää ymmärrystä opetussuunnitelman sisältämistä tavoitteista ja niiden soveltamisesta käytäntöön, mutta materiaalia ei nähdä eikä lueta. Olen useammassa koulutuksessani kysynyt, kuka on nähnyt nämä kyseiset teokset. Käsiä nousee sadan henkilön porukasta 2–5. Teosten lukijaksi ilmoittautuu ehkä yksi.

Edellä mainittujen käsitteiden lisäksi itseohjautuvuus on viime vuosina ollut yksi eniten esillä olleista opetussuunnitelman käsitteistä. Keskustelu itseohjautuvuudesta on ollut hyvin tunnelatautunutta, ja ymmärrystä siitä opettajien keskuudessa on rakennettu lähinnä opetustapana ja mielipideasiana, mitä on edistänyt median ylläpitämä vahva kritiikki itseohjautuvuuden vaatimukselle erityisesti psykologian lähtökohdista käsin.

Opetussuunnitelma ei anna opettajalle lupaa vaatia lapselta itseohjautuvuutta, eikä se sano mitään tavoista toteuttaa opetusta. Mutta se vaatii, että opettaja ymmärtää tavoitteet, jotka hänen työlleen on asetettu. Se myös vaatii, että opettajan on oltava jatkuvasti omaa työtään kehittävä kasvatustieteisiin tukeutuva ammattilainen. Opetustyötä niin kuin mitä tahansa muutakaan työtä ei voida kehittää ja johtaa tuloksellisesti, jos ei ymmärretä sille asetettuja tavoitteita.

Marika Toivola

matemaattisten aineiden opettaja ja kasvatustieteiden väitöskirjatutkija, Rauma

