Erityislapsen vanhemman arki on usein raskasta.

Nimimerkin Hylätty äitikaveri kirjoitus (HS Mielipide 20.1.) kuvasi koskettavasti nykyaikaa. Ruuhkavuosia elävänä erityislapsen vanhempana hän kokee olevansa yksin.

Samanlaisessa elämäntilanteessa on paljon eri-ikäisten lasten vanhempia. Vertaistuki kannattelee silloinkin, kun elämä muuten tuntuu raskaalta.

Leijonaemot ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ensisijainen tehtävä on tarjota vertaistukea erityislasten vanhemmille. Toimintamme on monimuotoista, ja vertaistukiryhmissä tai -tapahtumissamme voi löytää paitsi vertaistukea myös elinikäisiä ystäviä. Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki, joiden lapsella on erityistarpeita. Vertaisuuden hieno puoli on siinä, että toiset ymmärtävät sanomattakin, minkälaisia asioita toinen käy läpi.

Erityislapsen vanhemman arki on usein raskasta, sillä yhteiskuntamme tukiverkkoja ei ole suunniteltu vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille. Kaikki eivät saa omaishoitajuussopimusta ja vaikka saisivat, omaishoitojärjestelmä on edelleen suunniteltu pitkälti ikäihmisten näkökulmaan. Vaatii sisukkuutta, neuvokkuutta ja monenlaista osaamista, jotta erityislapsiperheen arki sujuisi siten, miten elämän lapsiperheissä kuuluisi sujua.

Kannustankin kaikkia hakemaan rohkeasti vertaistukea, neuvoja ja apua järjestöiltä sekä vaatimaan yhteiskunnalta konkreettisia tukitoimia.

Pia Lemmetty

toiminnanjohtaja, Leijonaemot ry

