Translain muutos koskee syrjittyä vähemmistöä, joka kärsii väärinsukupuolittamisesta ja sen seurauksista.

Naisten rintama ry väitti (HS Mielipide 19.1.), että translain uudistus avaa mahdollisuuden tyttöihin ja naisiin kohdistuville väärinkäytöksille sukupuolivaikutusten arvioinnin puutteen vuoksi. Arviointi on tärkeää, mutta tässä kirjoittajien tavoite tuntuu olevan siirtää huomio kuviteltuun, suhteettomaksi paisuteltuun uhkakuvaan.

Väite on haitallinen sekä naisten että transihmisten oikeuksien toteutumisen kannalta. Sukupuolivaikutusten arviointi perustuu kysymykseen siitä, keitä lakimuutos koskee. Translaki ei koske ihmisiä, jotka eivät koe sukupuoliristiriitaa väestötietoihin merkityn sukupuolensa suhteen. Lakimuutos koskee syrjittyä vähemmistöä, joka kärsii väärinsukupuolittamisesta ja sen seurauksista. Trans Murder Monitoring -raportin mukaan vuonna 2022 kaikista henkirikoksen uhreiksi joutuneista transihmisistä 95 prosenttia oli transnaisia.

Alleviivaten: kyse ei ole meidän, cis-naisten kokemasta syrjinnästä, vaan transtaustaisten naisten oikeudesta elää ilman syrjintää tai väkivallan pelkoa.

Tasa-arvolaki suojaa kaikkia sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä, ja uusi seksuaalirikoslaki puuttuu tehokkaammin ahdisteluun sukupuolesta riippumatta. Translaki ei muuta tätä.

Transtaustaiset ihmiset eivät ole naisille ja tytöille uhka – sukupuolittunut väkivaltakulttuuri on. Amnesty on työskennellyt liki 20 vuotta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen tehostamiseksi. Nyt käsittelyssä oleva, uudistuva translaki on yksi askel näiden oikeuksien toteutumiseen.

Pia Puu Oksanen

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija

Amnesty International Suomen osasto

