Savon Sanomat kommentoi Yleisradion tietoja, joiden mukaan pääministerille puuhataan jo ennen vaaleja turvallisuuspolitiikan neuvonantajaa.

”Valtioneuvoston kansliaan suunniteltu turvallisuuspolitiikan erillisyksikkö vaikuttaa monin tavoin mielenkiintoiselta hankkeelta, jota ei kannata tyrmätä ensikuulemalta–ei vaikka se voikin vaikuttaa perustuslaillisten instituutioiden välisiin suhteisiin.”

”Suomessa on totuttu ajattelemaan, että turvallisuuspolitiikka on kiinteä osa ulkopolitiikkaa, jota perustuslain mukaan johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. On syytä huomata, että perustuslain kirjauksessa ei puhuta turvallisuuspolitiikasta.”

”Turvallisuuspolitiikka on aikaisempaa paljon laajempi käsite, sillä ulkoiseen turvallisuuteen kietoutuu yhä useammin myös sisäinen turvallisuus.”

”Kokonaan oma lukunsa on, miten turvallisuuspoliittisen nyrkin perustamista olisi viisasta valmistella. Yksikön perustaminen asetuksella ja juuri ennen eduskuntavaaleja herättää paljon kysymyksiä sellaisella politiikan lohkolla, jolla on totuttu etsimään yhteisymmärrystä parlamentaarisesti. Asia on sen laatuinen, että viisaampaa olisi istua kiire pois.”

Hufvudstadsbladet pitää suunnitelmaa yllättävänä.

”Pääministeri voi hyödyntää ulkoministeriön ja puolustusministeriön asiantuntemusta tarvitessaan tietoa ja hyviä neuvoja.”

”Nopea aikataulu herättää myös monia kysymyksiä. Salamyhkäisyys ja Sdp:n vahva rooli hankkeessa vaikuttaa varmasti siihen, ettei poliittinen tuki hankkeelle ole niin laajaa kuin muuten voisi olla.”

”Sanna Marin on pääministerikaudellaan ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aktiivisempi kuin useimmat edeltäjänsä. Siksi ei ole yllättävää, että hän pitää pääministerin välittömässä läheisyydessä olevaa turvallisuuspoliittista neuvonantajaa tarpeellisena.”

”Tuleva Nato-jäsenyys ei kuitenkaan erityisesti kasvata pääministerin turvallisuuspoliittista roolia. Se työllistää lähinnä ulkoministeriä ja puolustusministeriä, ja huippukokouksissa Suomea edustaa presidentti.”

”On jo spekuloitu, että demarit haluavat turvallisuuspoliittisen päällystakin seuraavalle pääministerille, joka ei todennäköisesti ole Sanna Marin. Se tuntuu kuitenkin kaukaa haetulta, sillä päällystakkeja on jo muualla. Yksi mahdollisuus on, että sosiaalidemokraatit haluavat vahvistaa pääministerin ulkopoliittista asemaa.”

”Presidentillä on varmasti näkemyksensä hankkeeseen, varsinkin jos hän katsoo sen tarkoittavan pääministerin turvallisuuspoliittisen profiilin nostamista.”