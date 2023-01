Uskoa suomalaiseen tapaan hoitaa metsiä koetellaan nyt Aalistunturin kupeessa.

Suomalainen tapa hoitaa metsiään on yleensä päättäjien puheissa maailman parasta. Jostain syystä kansalaisten usko tähän tarinaan näyttää olevan yhä useammin koetuksella. Nyt uskoa koetellaan Aalistunturin kupeessa. Luontoaktivistit pysäyttivät siellä Metsähallituksen hakkuut.

Mielestäni olisi todella outoa, jos metsäaktivistit eivät yrittäisi estää hakkuita. Itse Aalistunturille nousseena tiedän, että alue on sinällään arvokas ja ansaitsee tulla suojelluksi. Lisähakkuut heikentävät alueen luontoarvoa merkittävällä tavalla.

Metsähallitus väittää, että Suomen metsien käytössä on vuosia noudatettu taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden periaatetta. Todellisuudessa metsien tila on näiltä osin huonontunut.

Valitettavasti Suomen metsien käyttöä on hallinnut metsäteollisuus yksipuolisesti maksimoimalla oman taloudellisen hyödyn sen seurauksista välittämättä. Metsiä on jo ylihakattu ja yhä hakataan. Juuri tästä syystä metsien huononevasta tilasta huolestuneet kansalaiset ovat joukolla lähteneet kyseenalaistamaan metsien avohakkuut, ojitukset ja muut metsiä vahingoittavat toimet. Tästä on perimmiltään kysymys myös Aalistunturilla.

” Ei ole sattumaa, että metsien monimuotoisuus on uhattuna.

Suomen päättäjien puheissa ”erinomaiseksi” mainittu metsäpolitiikka on kriisissä. Tutkimusten mukaan metsien kasvu on alentunut. Maassamme kaadetaan liikaa puuta ja väärin menetelmin. Ei siis ole sattumaa, että metsien monimuotoisuus on uhattuna. Seurauksena on tietysti metsäriitojen lisääntyminen.

Suomalaisten puunkorjuutapojen onttous on todettu tutkimuksin. On tullut näkyviin, kuinka väärin harvennushakkuut hoidetaan.

Usein asiat ovat niin kuin näyttävät. A-studion ilmakuvista näkyi Aalistunturin alueen nuoren metsän ”harvennushakkuiden” todellinen luonne. Kansalainen näkee harvennuksen sijaan avohakkuun.

Tällainen ryöstöhakkuisiin perustuva metsäpolitiikka johtaa metsien hävitykseen, jonka lasku jää lopulta tulevien sukupolvien maksettavaksi. Metsäpolitiikan suuntaa on muutettava, jos todella halutaan säästää monimuotoisia metsiä myös tuleville sukupolville.

Seppo Väinönheimo

Rovaniemi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.