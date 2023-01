Maailma on sekaisin – mikä ihmiskuntaa vaivaa?

Liian monet silmät ummistetaan liian usein.

On päivä päivältä huolestuttavampaa seurata maailmantilannetta. Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainan kimppuun jatkuu yhä ja ties kuinka kauan vielä. Kiina – monen muun maan tavoin – polkee ihmisoikeuksia surutta. Samaan aikaan Kiinan ja Venäjän vaikutusvalta Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa kasvaa koko ajan. Diktatuuri Unkarissa vahvistuu, mutta Euroopan unioni ei voi tai ei halua voida sille mitään. Turkin Erdoğanin yksinvalta vahvistuu, ellei vaaleissa tapahdu ihmeitä. Hän voi näin jatkaa kiristämistään Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydellä ja vainota toisin ajattelevia ja vähemmistökansallisuuksia.

Naisten ja erilaisten vähemmistöjen asema on alistettu ihan liian monessa maassa, uskonnon tai jonkin muun syyn varjolla. Listaa voisi jatkaa vielä pitkään. Pidemmän päälle kaikkein pahimpana asiana: ilmastonmuutos jatkuu vakaata tahtia.

Mikä ihmiskuntaa vaivaa? Aiemmin oltiin optimistisia demokratian etenemisen suhteen. Jossain vaiheessa se näyttikin etenevän. Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että demokratiakehitys menee taaksepäin, diktatuureja on joka puolella maailmaa. Ihmisoikeuksia rikotaan yhä enemmän. Ihmisiä kuolee, turhaan. Liian monet silmät ummistetaan liian usein. Kaiken tämän annetaan tapahtua.

” Kaikki tämä on hyvin surullista, koska toisaalta ihmiskunta on onnistunut kehittymään valtavasti.

Ilmastonmuutoksen eteen on tehty ja tehdään paljon, muttei kuitenkaan läheskään riittävästi. Se on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutuksia saamme nähdä jo nyt joka päivä eri puolilla maailmaa. Silti emme saa aikaiseksi riittäviä toimia. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatisi meiltä kaikilta muutoksia elintapaamme ja tottumuksiimme. On helpompaa jatkaa vanhaan tyyliin. Kaiken huippuna monet ihmiset eivät edes usko ilmastonmuutokseen.

Kaikki tämä on hyvin surullista, koska toisaalta ihmiskunta on onnistunut kehittymään monella alueella valtavasti. Kulttuuri rikastuttaa yhä useamman ihmisen elämää. Teknologiset keksinnöt helpottavat ihmisten elämää ja tekevät monet aiemmin mahdottomat asiat mahdollisiksi. Terveydenhoidon kehittyminen mahdollistaa paremman ja pidemmän elämän. Lukutaidon edistyminen ja tasa-arvon lisääntyminen helpottavat ihmisten elämää monissa kehittyvissä maissa. Tätäkin listaa voisi vielä jatkaa.

Millä saisimme huolestuttavan kehityksen pysähtymään? Millä saisimme edistettyä rauhaa maailmassa? Millä saisimme demokratian ja tasa-arvon etenemään? Millä saisimme kansallisen ja yksilötason itsekkyyden vähenemään? Millä saisimme ihmiskunnan pysäyttämään ilmastonmuutoksen? Vaikeita kysymyksiä, mutta niihin pitää löytää vastaukset – ja pian. Muuten meille käy todella huonosti.

Esko Ruuskanen

Kirkkonummi

