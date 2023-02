Keskeisiä oikeusvaikuttajia huolestuttaa, että poliitikot voisivat halutessaan murtaa tuomioistuinten riippumattomuuden liian helposti. Poliitikot ovat pysytelleet asiasta hiljaa.

Vielä kolme vuotta sitten juuri kukaan ei osannut huolestua uhkakuvasta, että epädemokraattisesti toimivat poliitikot voisivat kaapata tulevaisuudessa vallan Suomen oikeuslaitoksessa.

Uhkakuvan mukaan poliittiset päättäjät voisivat hyökätä oikeusvaltion periaatteita vastaan ohjaamalla tuomioistuinten ratkaisuja haluamaansa suuntaan. Näin on tapahtunut Venäjällä, Unkarissa ja Puolassa.

Sama uhka voi koskea tuomioistuinten lisäksi muita keskeisiä oikeusalan toimijoita, kuten syyttäjiä ja asianajajia.

Uhkakuva nousi laajempaan tietoisuuteen Suomessa keväällä 2020.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi totesi tuolloin, että Suomessa pitäisi käynnistää selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista.

Kuusiniemen mukaan hallitus voisi halutessaan esimerkiksi muuttaa tuomarikuntaa itselleen lojaaliksi lisäämällä tuomareiden määrää voimakkaasti ja pakottamalla aiempaa tuomarikuntaa eroamaan alentamalla eläkeikää.

Kuusiniemen esittämän selvityksen tarkoituksena olisi varmistaa, että tuomioistuimet säilyttävät itsenäisen asemansa myös silloin, jos jokin tuleva hallitus kyseenalaistaisi oikeusvaltion periaatteet.

Uhkakuvaa voisi torjua säätämällä perustuslaissa keskeisten oikeusalan toimijoiden asemasta nykyistä perusteellisemmin. Tällöin oikeusvaltiolle vihamielinen vallanpitäjä ei voisi murentaa niiden riippumattomuutta yhtä helposti kuin nyt.

Nykyisin monet keskeisistä oikeusalan toimijoista jakavat Kuusiniemen huolen tuomioistuinten ja muiden oikeusalan toimijoiden riippumattomuuden kestävyydestä.

Esimerkiksi oikeuskansleri Tuomas Pöysti on samoilla linjoilla Kuusiniemen kanssa. Myös oikeusministeriön johdolla valmisteltu tuore oikeudenhoidon selonteko toteaa, että perustuslain muutostarpeet on tässä asiassa arvioitava.

Asianajajaliitto ja Tuomioistuinvirasto vaativat puolestaan, että perustuslain korjaustarve pitää kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.

Yksi keskeinen porukka on kuitenkin pysytellyt huomattavan hiljaa oikeusalan toimijoiden jakamasta huolesta. Nimittäin poliitikot.

Asia on sen verran tärkeä, että sen soisi siirtyvän myös puolueiden ja poliitikkojen asialistalle. He ratkaisevat, miten hyvin oikeuslaitoksen riippumattomuus on taattu.

Kirjoittaja on HS:n oikeustoimittaja.