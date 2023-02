Kirkon tapuli on koko alueen maamerkki.

Munkkivuoren kirkko on valmistunut vuonna 1963.

Lehtitietojen mukaan Munkkiniemen seurakunta aikoo luopua Munkkivuoren kirkosta. Kirkon yhteydessä on upea erillinen tapuli, joka mielestäni on koko alueen tunnus ja maamerkki. Iltavalaistuksessa se on uskomattoman kaunis.

Säilyttäkää tapuli, se on sen arvoinen! En ota kantaa siihen, pitäisikö tapulin kelloja soittaa juhlapäivinä.

Seppo Oja

Helsinki

