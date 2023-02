Pienten vaalipiirien korkeisiin piileviin äänikynnyksiin voidaan puuttua vaalilain avulla perustuslakia muuttamatta.

Lapin vaalipiirin kansanedustajien lukumäärä pienenee tämän kevään eduskuntavaaleissa seitsemästä kuuteen. Pienen vaalipiiriin korkea äänikynnys nousee entisestään.

Aiemmin puolueen oli saatava 12,5 prosenttia Lapin vaalipiirin äänistä, jotta se saisi varmasti vaalipiiristä yhden kansanedustajan. Kuuden kansanedustajan vaalipiirissä puolue tarvitsee kansanedustajapaikan varmistamiseen jo 14,3 prosenttia äänistä.

Poliittisen suhteellisuuden ja alueellisen edustavuuden välinen suhde on kuin kiikkulauta. Jos haluamme, että eri puolueiden kansanedustajien lukumäärä vastaa mahdollisimman hyvin puolueiden ääniosuutta, koko maa tulisi pitää yhtenä vaalipiirinä. Toinen vaihtoehto olisi käyttää jonkinlaista tasauspaikkajärjestelmää, jossa osa paikoista jaetaan valtakunnallisella tasolla.

Jos taas haluamme edistää vaaleissa toteutuvaa alueellista edustavuutta, maa tulisi jakaa suureen määrään asukaspohjaltaan pieniä vaalipiirejä. Silloin poliittinen suhteellisuus toteutuisi huonosti: pienessä vaalipiirissä yhdenkin kansanedustajan paikan saamiseen tarvitaan melko suuri osuus vaalipiirin äänistä.

Kiikkulautaongelmaa pohdittiin jo vuosina 1905−1906 eduskunnanuudistamiskomiteassa. Komitean ehdotuksen pohjalta vaalipiirien lukumääräksi säädettiin 12−18. Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksessä säädetty vaihteluväli on kestänyt näihin päiviin, vaikka monien vaalipiirien väkiluku on vuosikymmenten mittaan pienentynyt ja näistä vaalipiireistä valittavien kansanedustajien määrä on vähentynyt.

Useat toimikunnat ovat miettineet, saataisiinko pienten vaalipiirien korkean piilevän äänikynnyksen ongelma ratkaisua vaalijärjestelmän uudistuksella. Uudistukset ovat kerta toisensa jälkeen kaatuneet siihen, että puolueiden välille ei ole syntynyt laajaa yhteisymmärrystä, jota näin keskeisessä kysymyksessä tarvittaisiin.

Kun laajempi uudistus ei näytä lähitulevaisuudessa mahdolliselta, katseet pitäisi kohdistaa vaalijärjestelmän kausihuoltoon. Pienten vaalipiirien korkeisiin piileviin äänikynnyksiin voidaan puuttua perustuslakia muuttamatta.

Vuonna 2013 vaalilakiin tehdyllä muutoksella Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit yhdistettiin Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi ja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Samalla Manner-Suomen vaalipiirien lukumäärä väheni kahteentoista eli perustuslaissa säädettyyn minimiin. Perustuslakiin koskematta vaalipiirejä yhdistelemällä ei voida enää puuttua esimerkiksi Lapin vaalipiirin korkeaan piilevään äänikynnykseen.

Yksinkertaisella vaalilain muutoksella voitaisiin kuitenkin säätää, että Lapin ja Oulun vaalipiirien tuloslaskennassa ehdokkaille laskettavat vertausluvut laskettaisiin näiden kahden vaalipiirin yhteen lasketuista äänistä. Ehdokkaat kuitenkin asetettaisiin kummassakin vaalipiirissä erikseen ja kansalaiset antaisivat edelleen äänensä oman vaalipiirin ehdokkaalle.

Tämän melko yksinkertainen laskentatavan muutos olisi omiaan laskemaan piilevää äänikynnystä erityisesti pienemmässä vaalipiirissä.

Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös Manner-Suomen toiseksi pienimmässä vaalipiirissä Satakunnassa, josta valitaan vain kahdeksan kansanedustajaa ja puolueen on saatava vähintään 11,1 prosenttia äänistä, jotta se voi olla varma vaalipiirin kansanedustajapaikasta.

Tässä tapauksessa ehdokkaiden vertausluvut voitaisiin laskea Satakunnan ja Varsinais-Suomen vaalipiirien yhteen lasketuista äänistä.

Osittaisuudistus ei muuttaisi ehdokasasettelua eikä äänestämistä, mutta se toisi vähän helpotusta pienten vaalipiirien korkean piilevän äänikynnyksen ongelmaan.

Samansuuntaisia ajatuksia vaalijärjestelmän uudistuksesta ovat esittäneet myös ministeri Lauri Tarasti ja vaalijohtaja Arto Jääskeläinen. Vaalijärjestelmän kehittämiseen on siis perustuslakiin kajoamattakin hyvät mahdollisuudet, kunhan vaalilain muuttaminen saa riittävästi kannatusta.

Heikki Paloheimo

Kirjoittaja on valtio-opin emeritusprofessori.

