Luottakaamme itseemme ja puolustakaamme etujamme ja koko Pohjolan etua.

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Suomen liittyessä Natoon Ruotsia ei jätetä yksin – Ruotsista on turha ottaa taakkaa. Ruotsi keskellä Nato-maita ja Suomen selän takana on paremmassa turvassa kuin koskaan ennen. Todennäköisesti pitkittyvä liittymisen odotusaika ei aiheuta Ruotsille ongelmia. Ruotsi voi vuoroaan odotellessaan kehittää omia Nato-yhteensopivia puolustusvoimiaan sen verran, että tosipaikan tullessa se voi auttaa itseään, Suomea ja muita Nato-naapureita.

Emme voi luottaa Turkin suopeuteen Ruotsia kohtaan. Luottakaamme itseemme ja puolustakaamme etujamme ja koko Pohjolan etua. Suomen hallitus ja eduskunta ovat meidän toimielimiämme. Tehkää parhaanne oman maanne ja samalla Ruotsin eteen.

Jarno Patala

yrittäjä, Helsinki

