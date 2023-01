Ekologisen metsänhoidon ja metsien ennallistamisen opetus on turvattu Helsingin yliopistossa

Vanhempi yliopistonlehtori, emeritus, Timo Kuuluvainen oli (HS Mielipide 8.1.) huolissaan ekologisen metsänhoidon ja metsien ennallistamisen yliopisto-opetuksesta. Kuuluvaisen mukaan Helsingin yliopiston metsätieteiden osastolla on ajettu alas näihin aloihin liittyvää tutkimusta ja opetusta. Näin ei ole, vaan aihepiirin tutkimus ja opetus ovat parhaillaan uudistumassa.

Eläköitynyt Timo Kuuluvainen on ekologisen metsänhoidon tutkimuksen kansainvälisiä uranuurtajia, jonka jalanjäljissä osastolla tehdään edelleen ennallistamiseen ja ekologiseen metsänhoitoon liittyvää tutkimusta. Lisäksi viimeaikaisten professorirekrytointien ansiosta osastomme tietämys näistä aihepiireistä on monipuolistunut.

Osastolla on lehtoraatti ja professuuri metsänhoitotieteessä, jossa perehdytään erilaisiin metsänhoidon lähtökohtiin ja koulukuntiin, mukaan lukien Kuuluvaisen mainitsema luonnonläheinen ja ekologinen metsänhoito. Ennallistamiseen liittyvää tutkimusta on myös suometsätieteessä, jossa osastolla on sekä lehtoraatti että juuri täytetty professuuri (HS Tiede 12.1.).

Metsätieteiden osaston 21 professuuria, 22 tutkimusryhmää ja 140 tutkijaa muodostavat maailmanlaajuisesti yhden monipuolisimmista metsätieteiden tutkimus- ja opetusyksiköistä. Kolmen viime vuoden aikana kymmenen professoria ja kaksi lehtoria on siirtynyt eläkkeelle. On selvää, että kukaan ei pysty yksi yhteen korvaamaan eläköityneiden opettajien syvällistä tietämystä. Teemme kuitenkin parhaamme varmistaaksemme laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen tulevaisuudessakin. Lisäksi toivotamme myös eläkkeelle siirtyneet emeritukset ja emeritat lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan metsätieteiden osaston toimintaan.

Markus Holopainen

professori, osastonjohtaja

Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteiden osasto

