Työväkivalta on monille lastensuojelun työntekijöille arkipäivää.

Väkivallan ei kuuluisi olla osa kenenkään työelämää. Työssä koettu väkivalta on kuitenkin monille lastensuojelun työntekijöille arkipäivää. On työpaikkoja, joissa väkivaltatilanteita tapahtuu niin paljon, että tulkinta väkivallasta hämärtyy ja se nähdään vain työhön kuuluvana ”ikävänä miinuspuolena”. Väkivallalla on aina seurauksia sen kokijalle.

Työväkivalta on ollut ainoa väkivallan muoto, joka on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien. Työväkivaltaan on puututtava. Työväkivallasta voi seurata fyysisten vammojen lisäksi psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta ja työuupumusta. Työväkivalta liittyy kiinteästi mielenterveydellisistä syistä johtuviin sairauslomiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Työväkivalta tulee aina huomioida ja hoitaa yksilöllisenä kokemuksena. On tärkeää, että väkivaltaa kokeneet työntekijät saavat oikea-aikaista tukea ja riittävästi keinoja selvitä väkivaltatilanteista niin, että he palautuvat tilanteista ja saavat jatkaa työelämässä terveinä.

Tämän lisäksi työväkivalta tulee nähdä yhteiskunnallisena ongelmana, jota tulisi tutkia laajemmin. Tarvitaan tutkimustietoon pohjautuvia rakenteita ja käytäntöjä, joilla voidaan ehkäistä työväkivaltaa ja vastata työväkivaltaa kokeneiden työntekijöiden tuen tarpeeseen nykyistä paremmin.

Ellimari Hartman

Laura Hyytiä

sosiaalialan yamk-opiskelijoita, Helsinki

