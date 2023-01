Nöykkiöläisten liikenneyhteydet Helsinkiin käyvät entistä huonommiksi.

Itkettää ja naurattaa, kun lukee uutisia Turkuun ja Tampereelle suunnitelluista tunnin junista. Saisiko sellaisen tänne meillekin, Etelä-Espooseen, kahdenkymmenen kilometrin päähän Helsingin keskustasta?

Nöykkiö on viihtyisä ja turvallinen pientaloalue, jonka uudet rakennushankkeet houkuttelevat alueelle jatkuvasti lisää lapsiperheitä. Ennen länsimetroa täältä pääsi Kamppiin bussilla alle puolessa tunnissa. Länsimetron ensimmäinen Matinkylään ulottunut osa nosti matka-ajan 50 minuuttiin.

Nyt Helsingin seudun liikenne (HSL) on julkistanut uudet helmikuun alussa voimaan tulevat bussilinjat, joilla syöttöliikenne uusille Kivenlahteen ulottuvan metron asemille järjestetään. Ja kas kummaa, asumme kahden kilometrin päässä lähimmästä metroasemasta, mutta matka-aika Helsingin keskustaan pitenee jälleen ollen nyt jo hieman yli tunnin. Reittiopas suositteleekin matkustamiseen ensisijassa sellaisia vaihtoehtoja, joissa kävellään ensin runsas kilometri, jotta päästään jonkin harvoista ruuhka-aikana suoraan Kamppiin kulkevan bussin kyytiin.

Mitä järkeä on miljardi-investoinnissa, jos jokainen kaivettu metri metrotunnelia heikentää monen espoolaisen veronmaksajan joukkoliikenneyhteyksiä? Alueen aikuiset ovat antaneet periksi jo aikoja sitten, ja perheisiin on hankittu toinen auto. Jos lastenkin koulu- ja harrastusmatkat julkisella liikenteellä käyvät mahdottomiksi, on seuraava looginen askel varmaankin muuttaa hulppeamman talon ja suuremman pihan perässä Kirkkonummelle, kuten niin moni espoolainen lapsiperhe on kuulemma jo tehnytkin.

Aino Markow

Nöykkiö, Espoo

