Nopea yhteys on kannattava, ellei Lentorataa tarvitse rakentaa.

Tuoreen selvityksen mukaan mikään suuri raidehanke ei ole liiketaloudellisesti kannattava (HS 24.1.). Suomiradan eteläosalla valtiolle tulisi noin 2,5 miljardia euroa maksettavaa. Summa sattuu olemaan suurin piirtein sama kuin Lentoradan hinta. Johtopäätös on, että nopea yhteys on kannattava, ellei Lentorataa tarvitse rakentaa. Tällainen vaihtoehto on nykyisen pääradan kehittäminen. Pasila–Tikkurila–Kerava-väli rajoittaa kyllä junamäärää, mutta se ei ole suuri ongelma ainakaan lähitulevaisuudessa. Jos jatkossa liikennemäärät kasvaisivat yllättävän paljon, voidaan Lentorata toteuttaa myöhemmin.

Juha P. Korhonen

liikennesuunnittelija, Mikkeli

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.