Tunnus 550 olisi hyvin vieras raitioteille.

Raide-Jokeria koskevassa uutisessa (HS 25.1.) mainittiin, että bussiliikennettä jatkettaneen tunnuksella 550X vuoden loppuun saakka. Tästä voidaan päätellä, että Raide-Jokerille aiotaan antaa linjatunnus 550. Tunnus 550 on kuitenkin hyvin vieras raitioteille. Läheskään näin suuria reittinumeroita ei raitioteillä ole koskaan käytetty.

Ehdotan, että Raide-Jokerille annetaan lyhyempi linjatunnus 15. Tunnus 15 sopii hyvin rakenteilla olevien Kruununsiltojen reittien 11 ja 12, Kalasatama–Pasila-reitin 13 ja Vihdintielle suunnitellun linjan 14 jatkeeksi.

Itse asiassa tunnus 15 on aikoinaan ollut raitioteillä käytössä kantakaupungissa, eli historiallisesti se on ihan aito raitiotien linjatunnus. Miksi nyt aiotaan harpata aivan uudelle sataluvulle, kun vanha perinteikäs linjatunnus on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön?

Kari Holmberg

Helsinki

