Meillä ihmisillä pitää olla koko ajan tukena jotain kättä pitempää.

Kun katselee 1900-luvun lopun elokuvia, hyvin monen roolihenkilön kädessä röyhyää tupakka. Myös tupakka-askin avaaminen ja tupakan sytyttäminen näyttävät saaneen valtavasti aikaa ja tilaa elokuvissa. Tupakansavuun onkin helppo piiloutua.

Nykyisin monella on kädessään kännykkä. Kun ihminen menee bussiin, junaan, kahvilaan tai mihin tahansa, heti istuuduttuaan hän kaivaa esiin kännykän. Tosin kännykkä saattaa olla kädessä jo noihin paikkoihin tullessa.

Tupakka on edelleen kielletty lapsilta, mutta kännykkä on sallittu kaikille ja lähes kaikissa paikoissa. Kun kädessä on jotain, mikä vaatii huomiota, ei tarvitse havainnoida ympäristöään eikä tarvitse ottaa kontaktia keneenkään lähellä olevaan. Saa olla yksin, saa olla omassa rauhassaan.

Jos kännykkä joskus häädetään loitommalle, mitä ihmettä saamme tilalle? Meillä ihmisillä pitää olla koko ajan tukena jotain kättä pitempää, koska vaatii melkoista rohkeutta katsoa lähelle.

Ritva Sorvali

Kouvola

