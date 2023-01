Kaleva kommentoi Suomessa vireillä olevia miljardiluokan ratahankkeita.

”Ensimmäinen nopeuttaisi liikkumista Turun ja Helsingin välillä, toinen Helsingistä Tampereelle, kolmas Helsingistä itään.”

”Rautatiet ovat nosteessa muun muassa junaliikenteen vähäpäästöisyyden takia. Nopeat junayhteydet sujuvoittavat työmatkaliikennettä. Ratojen varret taas vetävät puoleensa yrityksiä ja asukkaita.”

”Näistä seikoista nousevat myös näkemykset kolmen suurhankkeen tarpeellisuudesta.”

”Tiistaina valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö julkistivat hankkeiden rahoitukseen ja investointimahdollisuuksiin liittyvän selvityksen. Sen viesti on karu. Hankkeet eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia. Ratojen tulot eivät kattaisi kustannuksia. Veronmaksajille jäisi niistä uutta pysyvää kustannusta.”

”Päätökset ratahankkeista ovat tulevilla hallituksilla. Samalla niiden vastuulla on panna järjestykseen valtion nykyinen holtiton velanotto. Tämä ikävä seikka saattaakin siirtää hamaan tulevaisuuteen jättihintaiset ratahaaveet.”

Turun Sanomat toteaa, että ratahankkeita arvioinut selvitys antaa kylmää kyytiä ilmastoarvioille.

”Nykyisillä rakennusmateriaaleilla ja työmenetelmillä ilmastopäästöjen laskennallinen takaisinmaksuaika olisi 140 vuotta.”

”On kuitenkin hyvä muistaa, että koko ajan syntyy uusia teknologisia innovaatioita. Raidehankkeiden rakennusaika on niin pitkä, että rakentaminen todennäköisesti muuttuu vähäpäästöisemmäksi.”

”Kustannusten ja ilmastovaikutusten lisäksi tunnin junalla on muitakin vaikutuksia, jotka on otettava huomioon. Vaikutuksia on ainakin aluetalouteen, kiinteistö- ja työmarkkinoihin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn.”

”Nuiva selvitys ei saa masentaa edunvalvojia.”

Karjalainen muistuttaa, että selvityksen tehneet ministeriöiden virkamiehet eivät ota kantaa ratahankkeiden toteuttamiseen tai toteutusjärjestykseen.

”Itäradan suunnittelua täytyy jatkaa. – – Kyse ei ole vain raideliikenteen parantamisesta. Itärata on myös elinvoima-, alue- ja turvallisuuspolitiikkaakin.”

”Ratahankkeita on perusteltu ilmastoystävällisyydellä ja matkustusajan nopeutumisella. Virkamiesraportti tyrmää nekin odotukset. – – Tosin ajan säästöstä ja hyödyistä on eri arvioita riippuen lähteistä. Itäradallakaan nopeus ei ole niin olennaista kuin laajemmat ja suuremmat oheisvaikutukset.”