Vaikka alaikäiset pääsevät ruokaravintoloihin vanhemman seurassa, he eivät pääse elokuvanäytöksiin, joissa on on alkoholitarjoilua.

Finnkinon elokuvateattereissa osassa näytöksistä on alkoholitarjoilua. Se kuulostaa ihan järkevältä, vaikka rakko voi olla tiukilla parin oluen jälkeen, jos leffa on pitkä. Siihen järkevyys valitettavasti loppuu.

Suomen lainsäädäntö on sellainen, että elokuvan ikäraja on 18 vuotta, jos teatterissa myydään alkoholia. Vaikka alaikäiset pääsevät ruokaravintoloihin vanhemman seurassa, he eivät pääse elokuvanäytöksiin, joissa on on alkoholitarjoilua. Ilmeisesti siksi, koska henkilökunta ei pysty valvomaan, kuka juo mitäkin salin pimeydessä.

Ymmärtäisin, jos Finnkino tästä riippumatta haluaisi toteuttaa aikuiselle yleisölle suunnattujen elokuvien iltanäytökset anniskelunäytöksinä. Mutta Finnkino ei tähän tyydy. Finnkinon Helsingin teattereissa anniskelunäytökset alkavat jo aikaisin iltapäivästä. Anniskeluohjelmistossa on kaikenlaisia elokuvia, mutta kaikkein absurdeinta lienee, että myös Markku Pölösen ohjaaman Hamsterit-elokuvan näytöksissä myydään alkoholia ja ne ovat siten kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Elokuva on suunnattu koko perheelle ja sen ikäraja ilman anniskelua on seitsemän vuotta.

Esimerkiksi torstaina 26. tammikuuta Hamsterit esitettiin Finnkinon Helsingin teattereissa kuusi kertaa. Kolme ensimmäistä olivat tavallisia näytöksiä (ikäraja 7). Tosin kaksi ensimmäistä ovat niin aikaisin (kello 10.30 ja kello 13.40), että lapset olivat silloin vielä koulussa. Jos lapsi olisi mielinyt katsomaan Hamstereita yksin tai perheineen, olisi pitänyt kiirehtiä Itäkeskukseen, jossa viimeinen alkoholiton esitys alkoi kello 15.10. Tämän jälkeen Hamstereista oli vain anniskelunäytöksiä aikuisille (kello 15, 17 ja 18.15).

Elokuva-ala kamppailee laskevien katsojalukujen kanssa. Yhä useampi tyytyy kotisohvan tarjontaan. En voi ymmärtää, että Finnkino tässä tilanteessa lähes täysin rajaa pois lapset, nuoret ja perheet. Olisi myös toivottavaa, että lainsäädäntöön saataisiin hieman järkeä niin, että edes vanhempien seurassa pääsisi katsomaan elokuvia, vaikka joku samassa salissa juo oluen.

Eräs tuttava yritti perheensä kanssa mennä katsomaan Top Gun -elokuvaa. Kaikki olivat täysi-ikäisiä paitsi perheen nuorin, joka oli 16-vuotias. Heitä ei päästetty sisään. Onko tämä Finnkinon mielestä järkevää asiakaspalvelua ja toimiva strategia?

Tobias Zilliacus

näyttelijä, Helsinki

